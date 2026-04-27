Tramp brani suprugu Melaniju: "Džimija Kimela bi trebalo odmah da otpuste"

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, pozivajući da voditelj bude otpušten nakon što je za Melaniju rekao da je "udovica u iščekivanju". Prva dama Sjedinjenih Američkih Država ranije se također oglasila povodom cijelog slučaja.

Nakon toga uslijedila je Trampova objava.

- Vau, Džimi Kimel, koji nije nimalo smiješan, što potvrđuju i njegove užasne televizijske gledanosti, dao je izjavu u svojoj emisiji koja je zaista šokantna. Prikazao je lažni snimak prve dame Melanije i našeg sina Barona kao da zaista sjede u njegovom studiju i slušaju ga kako govori, što nije istina i nikada se nije dogodilo. Zatim je izjavio: "Naša prva dama Melanija je ovdje. Pogledajte Melaniju, tako je lijepa. Gospođo Tramp, sijete kao udovica u iščekivanju" - naveo je predsjednik.

- Dan kasnije, jedan luđak je pokušao ući u balsku dvoranu na večeri dopisnika Bijele kuće, naoružan sačmaricom, pištoljem i mnogim noževima. Bio je tamo iz veoma očiglednog i zlokobnog razloga. Cijenim što je mnogo ljudi ogorčeno Kimelovim gnusnim pozivom na nasilje i obično ne bi reagovali na bilo šta što je rekao, ali ovo je nešto što je daleko izvan uobičajenog. Džimija Kimela bi trebalo odmah da otpuste Dizni i ABC. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - poručio je.