Četiri osobe poginule u sudaru vozova u Zapadnoj Javi

Nesreća se dogodila kasno u ponedjeljak u Bekasi kada je međugradski voz udario u prigradski voz koji je bio zaustavljen na pruzi, prema državnoj novinskoj agenciji Antara.

Najmanje četiri osobe poginule su u sudaru vozova u indonezijskoj pokrajini Zapadna Java u ponedjeljak, dok je 38 osoba povrijeđeno, javlja Metro TV.

Prema riječima Anne Purba, potpredsjednice za korporativne komunikacije u državnoj željezničkoj kompaniji Kereta Api Indonesia, svih 240 putnika iz međugradskog voza sigurno je evakuisano, prenosi Kompas TV.

Ona je također izrazila izvinjenje kompanije, navodeći da je trenutni fokus na tome da "svi putnici i osoblje dobiju najbolju moguću brigu što je brže i efikasnije moguće".

Ranije je objavljeno da su volonteri i pripadnici sigurnosnog osoblja stanice nosili povrijeđene putnike na nosilima dok je evakuacija bila u toku.

Vlasti su na mjesto nesreće rasporedile i specijalizirane pripadnike Nacionalne agencije za potragu i spašavanje, opremljene posebnom opremom i vještinama za izvlačenje unesrećenih u saobraćajnim nesrećama na kopnu.