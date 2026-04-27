Izraelski ministar zaprijetio Libanu: "Vatra će spaliti cijelu zemlju"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac danas je opet zaprijetio Libanonu, ovog puta "vatrom koja će spaliti cijelu zemlju", dva dana nakon što je premijer naredio vojnu eskalaciju protiv Bejruta, piše Anadolu

Tokom sastanka s izaslanicom Ujedinjenih nacija za Liban Žanin Henis-Plašert, Kac je uputio niz oštrih poruka. "Vođa Hezbolaha Naim Kasem igra se vatrom, a ta vatra će spaliti Hezbolah i cijeli Liban", rekao je Kac, prema saopštenju njegovog ureda.

Poruka libanskom predsjedniku

Izraelski ministar je optužio libanske vlasti da se "nastavljaju skrivati" iza Hezbolaha.

- Izbit će vatra i progutati cedrove Libana - upozorio je Kac.

Dodao je i da predsjednik Libana Žozef Aun "kocka s budućnošću Libana", te naglasio da Izrael neće prihvatiti situaciju u kojoj primirje postoji dok se, kako tvrdi, nastavljaju napadi na izraelske snage i sjever zemlje.

Kac je naveo da su on i premijer Benjamin Netanjahu naložili vojsci da "odgovori razornom vatrom na Hezbolah u slučaju bilo kakve štete, prijetnje ili kršenja izraelskog suvereniteta".

Primirje i nastavak sukoba

S druge strane, predsjednik Libana Aun izjavio je u ponedjeljak da primirje s Izraelom predstavlja "prvi i nužan korak" ka daljim pregovorima s Tel Avivom. Dodao je da je takav stav već prenesen Sjedinjenim Američkim Državama, koje posreduju u razgovorima.

Netanjahu je u subotu naredio pojačane napade na Liban kao odgovor na djelovanje Hezbolaha. Između Libana i Izraela 17. aprila proglašeno je desetodnevno primirje, ali je Tel Aviv, kako se navodi, više puta prekršio dogovor. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je saopštio da su dvije strane dogovorile produženje primirja za tri sedmice nakon pregovora u Vašingtonu.

Hezbolah je, s druge strane, izveo niz napada dronovima na izraelske vojnike na jugu Libana i u sjevernom Izraelu, navodeći kao razlog, kako tvrdi, kršenja primirja od strane Izraela.

Prema zvaničnim podacima iz Libana, od 2. marta u izraelskim napadima ubijeno je više od 2500 ljudi, ranjeno više od 7750, dok je raseljeno preko 1,6 miliona stanovnika.