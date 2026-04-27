Tramp sa suprugom Melanijom dočekao kralja Čarlsa i kraljicu Kamilu: Prva britanska državna posjeta od 2007.

Američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija Tramp dočekali su ispred Bijele kuće britanskog kralja Čarlsa Trećeg i kraljicu Kamilu.

Prije ulaska u zgradu, svi su zajedno stali i pozirali pred okupljenim medijima, a prema navodima BBC-a, kralj i Tramp su u tom trenutku razmijenili nekoliko prijateljskih opaski.

Predsjednik i prva dama bit će domaćini sastanka tokom kojeg će biti poslužen čaj, dok je kasnije planirana i baštenska zabava.

Ova posjeta označava prvu britansku državnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama od 2007. godine, kada je tadašnja kraljica Elizabeta Druga (Elizabeth II) boravila u Vašingtonu.

Tokom tog ranijeg višednevnog putovanja, kraljica je zajedno s princem Filipom imala sastanak s tadašnjim američkim predsjednikom Džordžom V. Bušom (George W. Bush).

Kraljici je tada priređena ceremonijalna počast uz 21 plotun, a posjetila je i repliku istorijskog broda kojim su 1606. godine engleski doseljenici stigli preko Atlantika.

U govoru na državnom banketu, kraljica je podigla zdravicu u čast odnosa Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, ističući dugu zajedničku historiju. Njena posjeta obilježila je i 400. godišnjicu prvog trajnog engleskog naselja u toj zemlji.

Sada, više od decenije i po kasnije, njen najstariji sin Čarls Treći ima zadatak da dodatno učvrsti tradicionalno bliske odnose između Vašingtona i Londona.