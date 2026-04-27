Uhapšena 22 monaha na aerodromu: U prtljazi im pronađeno 110 kg kanabisa

Grupa budističkih monaha uhapšena je na aerodromu u Šri Lanki pod sumnjom na krijumčarenje kanabisa.

Grupa je privedena nakon što su tokom vikenda stigli iz Tajlanda s više od 110 kilograma kanabisa i hašiša, izvijestio je "Sri Lankan Daily Mirror".

Osumnjičeni su se u nedjelju pojavili pred sudom u Negombu nakon velike zapljene te im je određen sedmodnevni pritvor radi daljnjeg ispitivanja.

Zvaničnici su naveli da su narkotici bili skriveni u identičnim koferima s lažnim pregradama, pri čemu je u svakom koferu bilo sakriveno oko pet kilograma droge.

Procjenjuje se da zaplijenjena droga na crnom tržištu vrijedi više od 1,1 milijarde šrilankanskih rupija (oko 2,9 miliona eura).

Istražitelji su saopćili da su operaciju navodno koordinirala trojica monaha, koji su regrutovali još 19 osoba putem društvene mreže Facebook.

Monasima je, prema navodima, rečeno da prevoze edukativne materijale i slatkiše za školsku djecu.

Policija je također uhapsila muškarca za kojeg se sumnja da je organizator cijele operacije.