Ilon Mask: "Besmisleno je štedjeti za penzionerske dane jer ćemo živjeti u izobilju"

Ilon Mask (Elon Musk), najbogatiji čovjek na svijetu i izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX, smatra da štednja za penzionerske godine uskoro neće imati smisla jer će, prema njegovoj viziji, razvoj umjetne inteligencije donijeti društvo obilja.

Mask, koji je poznat po optimističnim stavovima o vještačkoj inteligenciji, poručio je da ljudi ne bi trebali brinuti o dugoročnom štednom planiranju, što je u potpunoj suprotnosti s preporukama većine finansijskih stručnjaka.

- Ne brinite o tome da ostavljate novac sa strane za penziju za 10 ili 20 godina. To neće biti važno - izjavio je Mask u podcastu "Moonshots with Peter Diamandis" početkom godine.

Njegova kontroverzna procjena temelji se na uvjerenju da će kombinacija umjetne inteligencije, robotike i energetskog napretka potpuno promijeniti ekonomiju i svakodnevni život.

Mask predviđa da će umjetna inteligencija već do 2030. godine nadmašiti zbirnu ljudsku inteligenciju, te da će na Zemlji tada djelovati više humanoidnih robota nego ljudi.

"AI će preuzeti većinu poslova"

On smatra da će AI preuzeti većinu poslova, posebno onih uredskih i intelektualnih.

- Sve osim fizičkog oblikovanja atoma umjetna inteligencija vjerovatno već sada može raditi — polovinu ili više poslova. Takav napredak mogao bi dovesti do nivoa produktivnosti koji daleko nadilazi ono što ljudi uopće zamišljaju pod izobiljem - rekao je Mask.

Prema njegovoj viziji, koncept plate i štednje mogao bi izgubiti značaj, jer bi se u budućnosti mogao razviti univerzalni dohodak u obliku potpunog pristupa svim potrebnim resursima.

Umjesto klasičnog sistema prihoda, Mask predviđa društvo u kojem bi svako imao sve što poželi.

Također tvrdi da bi već u narednih pet godina umjetna inteligencija mogla omogućiti da i ljudi bez ikakve ušteđevine imaju zdravstvenu zaštitu bolju od današnje, uz gotovo neograničen pristup robi, uslugama i obrazovanju.

"Rad će postati izbor"

Po njegovom mišljenju, rad će u budućnosti postati izbor, sličan hobiju, poput sporta ili igranja videoigara, a ne ekonomska nužnost.

- Ako želite raditi, to je isto kao kada možete otići u prodavnicu i kupiti povrće ili ga sami uzgojiti u vrtu. Teže je uzgojiti ga, ali neki ljudi to i dalje rade jer to vole - rekao je Mask na Američko-saudijskom investicionom forumu.

Ipak, on priznaje i moguće negativne posljedice takve budućnosti, upozoravajući da bi nestanak potrebe za radom mogao dovesti do ozbiljne krize smisla u društvu, navodi poslovni portal "Fortune".