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MEKSIKO

Uhapšen vođa kartela Halisko Nova Generacija: Vlada SAD nudila nagradu od pet miliona dolara

Za njim je raspisana potjernica u Meksiku, a traže ga i vlasti Sjedinjenih Američkih Država radi izručenja - naveo je Garsija Harfuč

Harfuč: Uhapšen kartela Halisko Nova Generacija. Platforma X

M. Až.

27.4.2026

Meksičke specijalne snage uhapsile su Audijasa Floresa (Audias Flores), poznatog pod nadimkom "El Žardinero", jednog od visokorangiranih zapovjednika kartela Halisko Nova Generacija.

Flores je priveden u zapadnoj saveznoj državi Najarit, potvrdio je ministar sigurnosti Omar Garsija Harfuč, prenosi Reuters.

Audias Flores. Platforma X

Riječ je o regionalnom komandantu koji je godinama kontrolisao velike dijelove teritorije duž pacifičke obale Meksika, a smatran je i mogućim nasljednikom Nemesija Osegera (Nemesio Oseguera), poznatog kao "El Menčo", dugogodišnjeg vođe kartela koji je ranije ubijen u sigurnosnoj operaciji.

- Za njim je raspisana potjernica u Meksiku, a traže ga i vlasti Sjedinjenih Američkih Država radi izručenja - naveo je Garsija Harfuč u objavi na mreži X.

Dodao je i da su američke vlasti ranije nudile nagradu od 5 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

# MEKSIKO
# JALISCO NEW GENERATION
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