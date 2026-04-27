Uhapšen vođa kartela Halisko Nova Generacija: Vlada SAD nudila nagradu od pet miliona dolara

Meksičke specijalne snage uhapsile su Audijasa Floresa (Audias Flores), poznatog pod nadimkom "El Žardinero", jednog od visokorangiranih zapovjednika kartela Halisko Nova Generacija.
Flores je priveden u zapadnoj saveznoj državi Najarit, potvrdio je ministar sigurnosti Omar Garsija Harfuč, prenosi Reuters.
Riječ je o regionalnom komandantu koji je godinama kontrolisao velike dijelove teritorije duž pacifičke obale Meksika, a smatran je i mogućim nasljednikom Nemesija Osegera (Nemesio Oseguera), poznatog kao "El Menčo", dugogodišnjeg vođe kartela koji je ranije ubijen u sigurnosnoj operaciji.
- Za njim je raspisana potjernica u Meksiku, a traže ga i vlasti Sjedinjenih Američkih Država radi izručenja - naveo je Garsija Harfuč u objavi na mreži X.
Dodao je i da su američke vlasti ranije nudile nagradu od 5 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.