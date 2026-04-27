Uhapšen vođa kartela Halisko Nova Generacija: Vlada SAD nudila nagradu od pet miliona dolara

Riječ je o regionalnom komandantu koji je godinama kontrolisao velike dijelove teritorije duž pacifičke obale Meksika, a smatran je i mogućim nasljednikom Nemesija Osegera (Nemesio Oseguera), poznatog kao "El Menčo", dugogodišnjeg vođe kartela koji je ranije ubijen u sigurnosnoj operaciji.

- Za njim je raspisana potjernica u Meksiku, a traže ga i vlasti Sjedinjenih Američkih Država radi izručenja - naveo je Garsija Harfuč u objavi na mreži X.

Dodao je i da su američke vlasti ranije nudile nagradu od 5 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.