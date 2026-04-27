Četiri osobe poginule, 51 povrijeđena u izraelskim napadima na jug Libana

Najmanje četiri osobe su poginule, a 51 je povrijeđena u izraelskim zračnim napadima na jugu Libana u ponedjeljak, saopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Broj žrtava

Ministarstvo je navelo da je među poginulima i jedna žena, dok su među povrijeđenima troje djece i šest žena.

Libanska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da su izraelski borbeni avioni izveli napad na mjesto Majdal Zoun u okrugu Tire.

Agencija je također navela da je izraelska vojska izvela operacije rušenja u Haninu, kao i veliku eksploziju u Chihineu.

Zračni napadi pogodili su i mjesta Hadatha, Braachit i Haris, javlja NNA.

U međuvremenu, područje Alman - Ech Choumariye u okrugu Nabatieh bilo je povremeno izloženo artiljerijskom granatiranju, dok je još jedan zračni napad izveden između mjesta Qana i Siddiqine.

Prema zvaničnim podacima iz Libana, više od 2.520 ljudi je ubijeno, više od 7.800 ranjeno, a preko 1,6 miliona raseljeno u izraelskim napadima širom zemlje od 2. marta.

Prekid vatre

Desetodnevni prekid vatre između Libana i Izraela proglašen je 17. aprila, iako ga je Tel Aviv više puta prekršio.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da su Liban i Izrael postigli dogovor o produženju primirja za tri sedmice nakon druge runde razgovora u Vašingtonu.

Grupa Hezbollah izvela je niz napada dronovima na izraelske vojnike u južnom Libanu i sjevernom Izraelu, navodeći kao razlog učestala kršenja primirja od strane Izraela.