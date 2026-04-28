Tramp skeptičan prema iranskom prijedlogu: Hormuški moreuz u fokusu, nuklearno pitanje ostaje otvoreno

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u ponedjeljak je nagovijestio kako je malo vjerovatno da će prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje sukoba. Teheran je, naime, predložio plan kojim bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz, dok bi pitanja u vezi s nuklearnim programom bila ostavljena za kasnije pregovore.

Kako su za CNN izjavile dvije osobe upoznate sa situacijom, Tramp je svoje stavove iznio tokom sastanka s najvišim zvaničnicima nacionalne sigurnosti održanog u ponedjeljak, na kojem je glavna tema bio Iran. Jedna od tih osoba navela je da je malo vjerovatno da će Tramp prihvatiti plan koji je Sjedinjenim Američkim Državama dostavljen u proteklih nekoliko dana.

Zvaničnici upozoravaju da bi ponovno otvaranje moreuza, bez rješavanja pitanja iranskog obogaćivanja nuklearnog goriva ili zaliha uranija koje su blizu nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja, moglo ukloniti ključni američki pregovarački adut.