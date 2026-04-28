Tramp skeptičan prema iranskom prijedlogu: Hormuški moreuz u fokusu, nuklearno pitanje ostaje otvoreno

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u ponedjeljak je nagovijestio kako je malo vjerovatno da će prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje sukoba. Teheran je, naime, predložio plan kojim bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz, dok bi pitanja u vezi s nuklearnim programom bila ostavljena za kasnije pregovore.
Kako su za CNN izjavile dvije osobe upoznate sa situacijom, Tramp je svoje stavove iznio tokom sastanka s najvišim zvaničnicima nacionalne sigurnosti održanog u ponedjeljak, na kojem je glavna tema bio Iran. Jedna od tih osoba navela je da je malo vjerovatno da će Tramp prihvatiti plan koji je Sjedinjenim Američkim Državama dostavljen u proteklih nekoliko dana.
Zvaničnici upozoravaju da bi ponovno otvaranje moreuza, bez rješavanja pitanja iranskog obogaćivanja nuklearnog goriva ili zaliha uranija koje su blizu nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja, moglo ukloniti ključni američki pregovarački adut.
S druge strane, ukoliko bi plovni put ostao blokiran, to bi produžilo period visokih cijena energenata, što je već dovelo do rasta cijena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nakon sastanka održanog u ponedjeljak, nije bilo jasno koji bi mogli biti naredni koraci predsjednika. Američki zvaničnici ističu da i dalje postoji zabrinutost zbog, kako navode, podjela unutar iranskog režima, te da nije sigurno ko ima konačnu moć odlučivanja o eventualnom dogovoru.
Ipak, Tramp je u javnim istupima djelovao skeptično kada je riječ o ponovnom pokretanju američke kampanje bombardovanja, koja je trenutno na čekanju nakon što je prošle sedmice produžio primirje.
Bijela kuća odbila je komentarisati konkretne detalje pregovora.
- Ovo su osjetljive diplomatske rasprave i SAD neće pregovarati putem medija. Kao što je predsjednik rekao, Sjedinjene Države drže karte u svojim rukama i sklopit će samo onaj dogovor koji stavlja američki narod na prvo mjesto, nikada ne dopuštajući Iranu da posjeduje nuklearno oružje - izjavila je pomoćnica glasnogovornice Olivia Wales u saopštenju za CNN.