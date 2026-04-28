Sijarto ulazi u parlament: Fides nakon poraza formira opozicioni blok

Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto (Péter Szijjártó) ući će u novi saziv parlamenta, nakon što je Fides formirao svoj poslanički klub u opoziciji poslije izbornog poraza, objavio je mađarski portal "Teleks".

Isti izvor navodi da će mandate preuzeti i Sijarto i Janoš Lazar (János Lázár), dok više istaknutih funkcionera dosadašnje vlasti neće biti dio novog saziva parlamenta.

Fides-KDNP će u parlamentu, koji broji 199 poslanika, imati ukupno 52 mjesta.

Poslanički klub Fidesa, sa 44 poslanika, predvodit će Gergelj Guljaš (Gergely Gulyás), dok će osmočlani klub KDNP-a voditi Bence Retvari (Bence Rétvári).

Među onima koji neće preuzeti mandat nalaze se Viktor Orban (Viktor Orbán), Laslo Kever (László Kövér), Antal Rogan (Antal Rogán), Žolt Šemjen (Zsolt Semjén), Tamaš Mencer (Tamás Menczer) i drugi dugogodišnji predstavnici dosadašnje vlasti.

Guljaš je, najavljujući novi sastav poslaničke grupe, rekao da će zadatak Fidesa–KDNP-a biti da u mađarskom parlamentu predstavlja "normalnu opoziciju".