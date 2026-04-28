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INDONEZIJA

Porastao broj mrtvih u sudaru vozova, desetine povrijeđenih

Opsežna akcija spašavanja nastavljena je i u jutarnjim satima po lokalnom vremenu

Sa lica mjesta. Platforma X

A. O.

28.4.2026

U sudaru dva voza u Indoneziji, nedaleko od glavnog grada Džakarte, život je izgubilo najmanje 14 osoba, dok je više desetina putnika povrijeđeno.

Opsežna akcija spašavanja nastavljena je i u jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Glasnogovornica indonezijskih željeznica Ana Purba (Anna Purba) izjavila je da su dvije osobe još uvijek zarobljene među vagonima, ali da su žive.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak navečer, oko 25 kilometara istočno od Džakarte. Šef policije Asep Edi Suheri (Asep Edi Suheri) pojasnio je da je međugradski voz udario u zadnji vagon prigradskog voza koji je bio zaustavljen.

Prema riječima Ane Purbe, u nesreći je poginulo 14 osoba, dok je 81 osoba povrijeđena, kako je navela za lokalnu televiziju. Izvještaji ukazuju na to da su sve žrtve bile u posljednjem vagonu prigradskog voza. 

Svi putnici međugradskog voza, njih 240, uspješno su evakuisani iz kompozicije.

Drugi glasnogovornik željeznica naveo je da je do zaustavljanja prigradskog voza došlo nakon što je jedno vozilo udarilo u njega na željezničko-cestovnom prijelazu, uslijed čega je ostao na tračnicama gdje je potom i udaren.

# VOZ
# PUTNICI
# DŽAKARTA
# INDONEZIJA
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