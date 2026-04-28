Porastao broj mrtvih u sudaru vozova, desetine povrijeđenih

U sudaru dva voza u Indoneziji, nedaleko od glavnog grada Džakarte, život je izgubilo najmanje 14 osoba, dok je više desetina putnika povrijeđeno.

Opsežna akcija spašavanja nastavljena je i u jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Glasnogovornica indonezijskih željeznica Ana Purba (Anna Purba) izjavila je da su dvije osobe još uvijek zarobljene među vagonima, ali da su žive.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak navečer, oko 25 kilometara istočno od Džakarte. Šef policije Asep Edi Suheri (Asep Edi Suheri) pojasnio je da je međugradski voz udario u zadnji vagon prigradskog voza koji je bio zaustavljen.

Prema riječima Ane Purbe, u nesreći je poginulo 14 osoba, dok je 81 osoba povrijeđena, kako je navela za lokalnu televiziju. Izvještaji ukazuju na to da su sve žrtve bile u posljednjem vagonu prigradskog voza.