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OTEŽAVANJE IMIGRANTIMA

Trampove nove imigracione mjere: Strožiji uslovi za državljanstvo i nagli porast odbijenica

Njegov najnoviji potez mogao bi dovesti do toga da gotovo 400 osoba u Sjedinjenim Američkim Državama izgubi državljanstvo

Donald Tramp. AP

A. O.

28.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i njegova administracija ponovo su uveli mjere koje dodatno otežavaju imigrantima proces sticanja američkog državljanstva.

Od uvođenja značajnih izmjena u proceduri naturalizacije u SAD-u, pa do ograničavanja pristupa zdravstvenom osiguranju (Medicare) za izbjeglice i druge legalne imigrante, Tramp, kako se navodi, nastoji „ponovo učiniti Ameriku velikom” kroz pooštravanje uslova za one koje, prema njegovom stavu, ne smatra „pravim” Amerikancima.

Njegov najnoviji potez mogao bi dovesti do toga da gotovo 400 osoba u Sjedinjenim Američkim Državama izgubi državljanstvo kroz proces denaturalizacije. Naturalizacija je formalni postupak kojim osoba koja nije državljanin postaje američki državljanin, uz ispunjavanje zakonskih uslova koje propisuje Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS).

Administracija je sada uvela i nove smjernice za podnosioce zahtjeva za zelenu kartu, prema kojima određena ponašanja mogu dovesti do odbijanja zahtjeva.

U dokumentima koje je na uvid imao The New York Times navodi se da kandidati mogu biti odbijeni i zbog izražavanja određenih političkih stavova.

Kritika Izraela sada se može smatrati potencijalno diskvalifikujućim faktorom, a materijali za obuku navode da se objave na društvenim mrežama poput „Zaustavite izraelski teror u Palestini” tretiraju kao „upitan govor”. Prema izvještajima, ovakvi materijali su prošlog mjeseca dostavljeni imigracionim službenicima u okviru USCIS-a.

Također, djela poput skrnavljenja američke zastave i učešća u propalestinskim protestima mogu biti razlog za odbijanje aplikacije, prenosi PEOPLE. Ove promjene dolaze nakon što je USCIS u augustu saopštio da ažurira smjernice za službenike i proširuje obim provjera društvenih mreža, uključujući i provjere „antiameričkih aktivnosti”.

Portparol USCIS-a Metju Tragesser (Matthew Tragesser) tada je izjavio: "Američke povlastice ne bi trebale biti dodijeljene onima koji preziru zemlju i promovišu antiameričke ideologije. USCIS je posvećen provođenju politika i procedura koje iskorjenjuju antiamerikanizam i podržavaju provođenje rigoroznih mjera skrininga i provjere u najvećoj mogućoj mjeri. Imigracione povlastice - uključujući život i rad u Sjedinjenim Državama ostaju privilegija, a ne pravo".

Prema navodima, ove politike Trampove administracije dovele su i do povećanja broja odbijenih zahtjeva, uključujući i osobe koje se smatraju „strancima s izuzetnim sposobnostima” (Alien of Extraordinary Ability).

Na zvaničnoj stranici USCIS-a ova kategorija se definiše kao osoba koja može „dokazati izuzetnu sposobnost u naukama, umjetnosti, obrazovanju, biznisu ili sportu kroz kontinuirano nacionalno ili međunarodno priznanje”.

U četvrtom kvartalu 2024. godine stopa odbijanja u ovoj kategoriji iznosila je 25,6 posto, dok je u četvrtom kvartalu 2025. godine porasla na 46,6 posto, navodi Forbes.

# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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