Kralj Čarls u posjeti SAD: Sastanak s Trampom i obraćanje Kongresu u osjetljivom trenutku za britansko-američke odnose

Kralj Čarls III (Charles III) danas će se u Vašingtonu sastati s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) i obratiti američkom Kongresu, u okviru četverodnevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama posvećene jačanju britansko-američkih odnosa.

Čarls će postati prvi britanski monarh koji se obratio Kongresu još od 1991. godine, kada je to učinila kraljica Elizabeta II (Elizabeth II). Očekuje se da će u svom govoru naglasiti zajedničku historiju Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, kao i značaj demokratskih vrijednosti koje obje zemlje ističu u svojim odnosima.

Prije obraćanja Kongresu, kralj će zajedno s kraljicom Kamilom (Camilla) posjetiti Bijelu kuću, gdje će razgovarati s predsjednikom Trampom. Tramp će navečer biti domaćin svečane večere, a predsjednik Zastupničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) poručio je da je kralju prenio uvjerenje da će u Kongresu biti srdačno primljen.

Posjeta dolazi u osjetljivom trenutku za odnose Vašingtona i Londona. Trampov odnos s britanskim premijerom Keirom Starmerom posljednjih mjeseci dodatno se pogoršao zbog neslaganja oko rata u Iranu, a američki predsjednik je Starmera kritikovao riječima: "Ovo nije Vinston Čerčil (Winston Churchill) s kojim imamo posla."