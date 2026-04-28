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ČETVERODNEVNA POSJETA

Kralj Čarls u posjeti SAD: Sastanak s Trampom i obraćanje Kongresu u osjetljivom trenutku za britansko-američke odnose

Čarls će postati prvi britanski monarh koji se obratio Kongresu još od 1991. godine, kada je to učinila kraljica Elizabeta II

Kralj Čarls III i Tramp sa suprugama. AP

A. O.

28.4.2026

Kralj Čarls III (Charles III) danas će se u Vašingtonu sastati s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) i obratiti američkom Kongresu, u okviru četverodnevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama posvećene jačanju britansko-američkih odnosa.

Čarls će postati prvi britanski monarh koji se obratio Kongresu još od 1991. godine, kada je to učinila kraljica Elizabeta II (Elizabeth II). Očekuje se da će u svom govoru naglasiti zajedničku historiju Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, kao i značaj demokratskih vrijednosti koje obje zemlje ističu u svojim odnosima.

Prije obraćanja Kongresu, kralj će zajedno s kraljicom Kamilom (Camilla) posjetiti Bijelu kuću, gdje će razgovarati s predsjednikom Trampom. Tramp će navečer biti domaćin svečane večere, a predsjednik Zastupničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) poručio je da je kralju prenio uvjerenje da će u Kongresu biti srdačno primljen.

Posjeta dolazi u osjetljivom trenutku za odnose Vašingtona i Londona. Trampov odnos s britanskim premijerom Keirom Starmerom posljednjih mjeseci dodatno se pogoršao zbog neslaganja oko rata u Iranu, a američki predsjednik je Starmera kritikovao riječima: "Ovo nije Vinston Čerčil (Winston Churchill) s kojim imamo posla."

Dodatne tenzije izazvale su i američke carine prema Velikoj Britaniji, kao i prijetnje novim nametima zbog poreza na digitalne usluge koje pogađaju američke tehnološke kompanije. Istovremeno, kralj Čarls se u SAD-u suočava i s pozivima pojedinih članova Kongresa da se tokom govora osvrne na slučaj Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), iako nema naznaka da će to učiniti.

Kraljevski par stigao je u Vašington u ponedjeljak, gdje je već održan čaj s Trampom i prvom damom Melanijom Tramp (Melania Trump). Posjeta će se kasnije nastaviti u Njujorku i Virdžiniji.

# SAD
# DONALD TRUMP
# KRALJ CHARLES III
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