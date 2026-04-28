Ukrajinski dronovi pogodili rusku rafineriju u Tuapseu, izbio veliki požar

Ukrajinski dronovi napali su rusku rafineriju nafte u Tuapseu na Crnom moru, pri čemu je izbio veliki požar, saopćile su lokalne vlasti.

Ovo je najnoviji u nizu napada u posljednjih nekoliko sedmica na rafineriju u vlasništvu kompanije Rosnjeft i luku Tuapse. Prethodni napadi doveli su do izlijevanja nafte u more i požara čije je gašenje trajalo danima.

Rafinerija, koja proizvodi derivate uglavnom za izvoz, obustavila je rad 16. aprila nakon jednog od ranijih napada, navode izvori iz industrije. Njeni kapaciteti procjenjuju se na oko 12 miliona tona godišnje, odnosno približno 240.000 barela dnevno, uz proizvodnju benzina, dizela i drugih naftnih derivata.

Pojačani napadi

Ukrajina je pojačala napade na rusku teritoriju od marta, u trenutku kada su mirovni pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država zaustavljeni.

Nakon napada 20. aprila, rafinerija u Tuapseu gorjela je danima, što je ozbiljno pogoršalo kvalitet zraka. Gust dim i čađ proširili su se gradom i prema Crnom moru, a stanovnici su upozoravali da je zrak teško podnošljiv.

Na društvenim mrežama dijeljene su snimke crnog taloga na ulicama i tzv. “crne kiše”, dok su neki građani kritikovali vlasti i izražavali nepovjerenje. Prema satelitskim snimcima, dim se širio i do 300 kilometara.

"Katastrofalne" posljedice

Pojedini proruski kanali opisivali su posljedice kao “katastrofalne”, koristeći dramatične poređenja, dok su vlasti tek nakon nekoliko dana priznale zagađenje. Potvrdile su da su koncentracije štetnih materija poput benzena i ksilena bile dva do tri puta iznad dozvoljenih vrijednosti te preporučile građanima da ostanu u zatvorenim prostorima i koriste zaštitne maske.

Tuapse je važan lučki i industrijski grad na obali Crnog mora sa oko 60.000 stanovnika i ima ključnu ulogu u izvozu nafte, ali i u regionalnom turizmu prema Sočiju.