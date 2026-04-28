Procurili detalji povjerljivog razgovora Trampa i kralja Čarlsa: Analizirao ih ekspert za čitanje s usana

U Bijelu kuću su u ponedjeljak stigli Kralj Čarls (Charles III.) i kraljica Kamila (Camilla), a iako su njihovi prvi pozdravi s Donaldom i Melanijom Tramp (Trump) bili tihi, stručnjakinja za čitanje s usana, Nikola Hikling (Nicola Hickling), dešifrirala je ovaj neobičan dijalog za Daily Mail. Nakon ovog, pomalo nadrealnog, razgovora kraljevski se par uputio na čaj u Zelenu sobu Bijele kuće, a potom su obišli novu košnicu u vrtu, koja izgleda kao minijaturna verzija predsjedničke rezidencije.

Nisu počeli razgovor najugodnijim temema, Tramp se odmah osvrnuo na nedavnu pucnjavu u toku večere dopisnika Bijele kuće, na šta mu je Čarls odgovorio: - Radije ne bih ovdje predugo ostajao, osjećam da ne bih trebao biti ovdje. Američki predsjednik ga je upitao je li dobro, dodavši da cijela situacija "nije dobra stvar", na što je nadodao: - Nisam bio spreman, ali sada jesam.

Tramp je nakon toga naglo promijenio temu na predsjednika Rusije, Vladimira Putina. - Upravo razgovaram s Putinom. On želi rat, izjavio je Tramp. Kralj je pokušao odgoditi tešku temu rekavši: - O tome ćemo raspravljati kasnije, no Tramp je nastavio s mračnim predviđanjima: - Imam osjećaj... ako učini ono što je rekao, izbrisat će cijelu populaciju, kaže Tramp.

Kralj Čarls je ponovno pokušao prekinuti neugodan razgovor kratkim odgovorom: - Drugi put.