Vodeći britanski rabini upozoravaju: Putanja kojom se Izrael kreće može predstavljati egzistencijalnu prijetnju

Vodeći progresivni rabini u Britaniji upozorili su da sadašnji politički smjer Izraela prijeti postati "nespojiv sa židovskim vrijednostima", naglasivši da kritiziranje izraelske vlade nije nelojalnost, već "židovska obaveza".

Rabini Čarli Baginski (Charley Baginsky) i Džoš Livi (Josh Levy), čelnici pokreta Progresivni judaizam koji okuplja otprilike trećinu britanskih sinagoga, smatraju da putanja kojom se Izrael kreće može predstavljati egzistencijalnu prijetnju ne samo za državu, već i za sam judaizam, piše The Guardian.

Svoje su stavove iznijeli uoči predstavljanja prve knjige pokreta, "Progresivni judaizam, cionizam i država Izrael", izrazivši nadu da je promjena još uvijek moguća.

- Često ističemo da smjer kojim se Izrael kreće predstavlja egzistencijalnu prijetnju ne toliko Židovima, koliko judaizmu. Što se dogodi kada politika vlade odvede Izrael na put koji je nespojiv s našim židovskim vrijednostima? To je golema briga - kazala je Baginski.

To je pitanje u središtu knjige koju je Baginski uredila zajedno s Livijem, a koja donosi 40 eseja židovskih svećenika i vođa zajednice. Tekstovi odražavaju širok spektar pogleda na složene rasprave koje se tiču židovskog identiteta, cionizma i Izraela.

"Prihvaćanje razlika nas čini jačima"

Livi je ustvrdio da istraživanje ovih teških pitanja nije znak nelojalnosti prema Izraelu ili židovskoj zajednici.

- To znači biti dio tisućljetnog razgovora o židovskim vrijednostima, o tome što Bog od nas traži u svijetu i o našem odnosu prema zemlji. Postupci izraelske vlade odražavaju se na nas kao Židove i na naš judaizam. Stoga je naša židovska obveza na neki način voditi dijalog o tome - rekao je.

Iako je Progresivni judaizam cionistički pokret posvećen židovskoj, pluralističkoj i demokratskoj državi, zbirka eseja uključuje i doprinose autora koji se ne bi opisali kao cionisti.

Knjiga je dio šireg preispitivanja odnosa tog pokreta s Izraelom i cionizmom.

- U židovskoj zajednici diljem svijeta ponekad se može vidjeti stav da nas raznolikost glasova na neki način slabi. No, ideja koja stoji iza ove knjige jest da nas prihvaćanje razlika čini jačima - poručio je.

"Ne namećemo vjernicima"

Baginski je dodala kako je misija Progresivnog judaizma ustrajati na životu unutar te složenosti.

- Kada kažete da ste cionist, da ste kritični prema izraelskoj vladi i da ujedno govorite o antisemitizmu, ostaje vrlo malo prostora s kojih vas neće kritizirati - rekla je.

Oboje su istaknuli da nikakve smjernice proizašle iz preispitivanja neće nametati vjernicima što bi trebali misliti ili osjećati.

- Kao što ne postoji teološki stav koji morate prihvatiti da biste bili dio naših zajednica, tako ne postoji ni politički stav o Izraelu koji morate zauzeti da biste im pripadali - pojasnio je Livi.

Eseji obuhvaćaju političke perspektive, osobna stajališta i vjerska promišljanja. Potonje je bilo posebno važno čelnicima pokreta, koji su rekli da žele potvrditi svoj pogled kao religijski cionisti i suprotstaviti se narativu koji nameću krajnje desni izraelski čelnici poput Bezalela Smotrića i Itamara Ben-Gvira.

Izviždani

- Naša je odgovornost pokazati da naš religijski cionizam nije onaj koji ponekad vidimo da dolazi sa Zapadne obale. Moj cionizam također podrazumijeva priznavanje palestinskog samoodređenja - izjavila je Beginski.

- To nije posesivni cionizam. Riječ je o drugačijoj vrsti cionizma koja proizlazi iz našeg vjerskog života. On je utemeljen u tekstovima, dubok je i bogat - dodao je Livi.

Takav stav povremeno ih je dovodio u sukob s dijelovima britanske židovske zajednice. Prošle godine, dok su govorili na skupu za izraelske taoce koje Hamas drži u Gazi, Baginski i Livi izviždani su s pozornice nakon što su pozvali na prekid rata i uspostavu palestinske države.