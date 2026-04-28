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SASTANAK SAVEZA

Iran poručio: Spremni smo podijeliti iskustva kako poraziti Ameriku

Danas se održava sastanak ministara odbrane Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu na kojem učestvuje i zamjenik iranskog ministra odbrane

Sastanak ministara odbrane. Facebook

Dž. R.

28.4.2026

Danas se održava sastanak ministara odbrane Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu na kojem učestvuje i zamjenik iranskog ministra odbrane.

Taj savez poznat je kao platforma za razgovor država kao alternative zapadnim blokovima, a među sudionicima su Kina, Rusija i njihove euroazijske susjedne zemlje, ali i Indija.

Prema izjavama koje su prenijeli državni mediji, Reza Talaei-Nik rekao je kolegama da je Iran "spreman podijeliti svoje odbrambene vojne sposobnosti s neovisnim državama, posebno s državama članicama Šangajske organizacije za suradnju".

- Spremni smo podijeliti svoja iskustva u poražavanju Amerike s ostalim članicama organizacije - dodao je zamjenik ministra odbrane.

# IRAN
# KIRGISTAN
# ŠANGAJSKA ORGANIZACIJA
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