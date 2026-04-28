Barnea tvrdi: Prodrli smo u samu srž tajni Irana i Libana

Direktor izraelske obavještajne službe Mossad, David Barnea, izjavio je tokom ceremonije u sjedištu agencije da je ova služba sprovela ključne operacije u Iran, Liban i drugim državama.

On je naveo da se uloga Mossada tokom rata značajno promijenila, ističući da je agencija, zajedno s izraelskom vojskom, postala ofanzivnija i efikasnija u djelovanju protiv Hezbollaha, koji je opisao kao iransku posredničku terorističku organizaciju.

Govoreći o aktivnostima iz 2025. godine, Barnea je kazao da je služba uspjela doći do strateških i taktičkih obavještajnih podataka iz same srži protivničkih sistema.

- Dobili smo strateške i taktičke obavještajne podatke iz same srži neprijateljskih tajni - rekao je Barnea, dodajući da su time demonstrirane nove i prelomne operativne sposobnosti u ciljnim državama.

Prema njegovim riječima, operacije Mossada doprinijele su izvođenju udara "u srcu Teheran", sprječavanju djelovanja visokorangiranih operativaca, kao i naporima da Izrael osigura zračnu nadmoć i zaštiti domaći front. Istakao je i da su ove aktivnosti omogućile širenje operativnog djelovanja u Libanu i Iranu.

Barnea je naglasio i značaj tajne diplomatske kampanje, za koju tvrdi da je imala ključnu ulogu u jačanju regionalnih saveza i širenju izraelske strateške dubine.

Iako je saradnju s vojskom opisao kao faktor koji je izmijenio stratešku poziciju Izraela, upozorio je da prijetnje i dalje postoje.

- Nećemo se zadovoljiti postignutim. Kada prepoznamo prijetnju, djelovat ćemo punom snagom - poručio je Barnea.