Prvi prolazak od početka sukoba: LNG tanker prošao kroz Hormuški moreuz

Tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG) prvi je put prošao kroz Hormuški moreuz od početka rata 28. februara.

Brod kapaciteta 136.357 kubnih metara posljednji put je zabilježen u Zaljevu 30. marta, a prema podacima sistema za praćenje, jučer se pojavio uz zapadnu obalu Indija.

Ovaj slučaj dodatno ukazuje na to da brodovi u regiji koriste različite metode izbjegavanja rizika, uključujući isključivanje sistema za praćenje ili slanje netačnih identifikacijskih podataka, kako bi umanjili mogućnost napada.

Iran je ranije blokirao komercijalni pomorski promet kroz Hormuški moreuz, koji predstavlja jednu od najvažnijih ruta za globalni izvoz nafte i plina.

Analitičar tržišta Aksel Froli (Axel Froley) istakao je da bi ovaj prolazak mogao biti pozitivan signal za tržište plina, ali uz dozu opreza.

- Ako je tanker zaista prošao, to je ohrabrujući znak za tržište plina, ali tek početni. Prolazak jednog broda ne znači da će ih biti više, jer se okolnosti brzo mijenjaju - rekao je Froli.