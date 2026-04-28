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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Čarls i ja smo rođaci, oduvijek sam želio živjeti u Bakingemskoj palači!"

Daily Mail je ranije objavio tekst u kojem tvrdi da su, na osnovu genealogije, utvrdili kako Tramp i kralj Čarls III dijele zajedničke pretke

Kralj Čarls i Tramp. AP

M. Až.

28.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se nakon što je britanski tabloid Daily Mail objavio istraživanje prema kojem je, prema analizi porodičnog stabla, u daljem srodstvu s britanskim kraljem Čarlsom III.

- Wow, to je lijepo. Oduvijek sam želio živjeti u Bakingemskoj palači!!! Razgovarat ću o ovome s kraljem i kraljicom za nekoliko minuta!!! Predsjednik DJT - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Daily Mail je ranije objavio tekst u kojem tvrdi da su, na osnovu genealogije, utvrdili kako Tramp i kralj Čarls III dijele zajedničke pretke, odnosno da su dalji rođaci. U članku se navodi da njihovo porodično stablo vodi do škotskih plemićkih loza, uključujući potomke kralja Džejmsa I od Škotske iz 15. stoljeća.

List ističe da su Tramp i Čarls navodno povezani kroz više generacija škotskih aristokratskih porodica, pri čemu se njihove porodične linije ukrštaju preko plemićkih loza poput Stjuarta i Lenoksa. Prema toj rekonstrukciji, riječ je o vrlo udaljenom srodstvu koje se proteže kroz više stoljeća.

U tekstu se također navodi da je Tramp i ranije pokazivao interes za britansku kraljevsku porodicu, te da je tokom susreta s članovima monarhije izražavao simpatije prema kraljevskoj tradiciji.

Zvanična potvrda iz Bakingemske palače o navodima Daily Maila zasad ne postoji, a ovakve genealoške tvrdnje često se zasnivaju na složenim i ponekad nepotpuno provjerljivim historijskim podacima.

# DONALD TRUMP
# KRALJ CHARLES
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