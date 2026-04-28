Tramp: "Čarls i ja smo rođaci, oduvijek sam želio živjeti u Bakingemskoj palači!"

- Wow, to je lijepo. Oduvijek sam želio živjeti u Bakingemskoj palači!!! Razgovarat ću o ovome s kraljem i kraljicom za nekoliko minuta!!! Predsjednik DJT - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se nakon što je britanski tabloid Daily Mail objavio istraživanje prema kojem je, prema analizi porodičnog stabla, u daljem srodstvu s britanskim kraljem Čarlsom III.

Daily Mail je ranije objavio tekst u kojem tvrdi da su, na osnovu genealogije, utvrdili kako Tramp i kralj Čarls III dijele zajedničke pretke, odnosno da su dalji rođaci. U članku se navodi da njihovo porodično stablo vodi do škotskih plemićkih loza, uključujući potomke kralja Džejmsa I od Škotske iz 15. stoljeća.

List ističe da su Tramp i Čarls navodno povezani kroz više generacija škotskih aristokratskih porodica, pri čemu se njihove porodične linije ukrštaju preko plemićkih loza poput Stjuarta i Lenoksa. Prema toj rekonstrukciji, riječ je o vrlo udaljenom srodstvu koje se proteže kroz više stoljeća.

U tekstu se također navodi da je Tramp i ranije pokazivao interes za britansku kraljevsku porodicu, te da je tokom susreta s članovima monarhije izražavao simpatije prema kraljevskoj tradiciji.

Zvanična potvrda iz Bakingemske palače o navodima Daily Maila zasad ne postoji, a ovakve genealoške tvrdnje često se zasnivaju na složenim i ponekad nepotpuno provjerljivim historijskim podacima.