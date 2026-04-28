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REAKCIJA

Kremlj o pokušaju atentata na Trampa: "Putin osuđuje svako nasilje"

Putin je uvijek dosljedno osuđivao bilo kakve manifestacije nasilja i sve pokušaje ugrožavanja života državnih vođa, poručio je Peskov

Putin i Tramp. AP

M. Až.

28.4.2026

Kremlj se oglasio povodom pokušaja atentata na američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), poručivši da ruski predsjednik Vladimir Putin dosljedno osuđuje svaki oblik nasilja i pokušaje atentata na šefove država.

- Putin je uvijek dosljedno osuđivao bilo kakve manifestacije nasilja i sve pokušaje ugrožavanja života državnih vođa - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov tokom brifinga za novinare.

Na pitanje o mogućem telefonskom razgovoru između Putina i Trampa, Peskov je rekao da za sada nema konkretnih informacija, ali da će javnost biti obaviještena ukoliko do razgovora dođe.

Napad u Vašingtonu izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je u subotu navečer uhapšen 31-godišnji Kol Alen (Cole Allen) iz Kalifornije, koji je probio sigurnosni punkt Tajne službe i otvorio vatru u hotelu Vašington Hilton tokom godišnje večere dopisnika Bijele kuće.

Jedan policajac je tom prilikom pogođen, ali je preživio zahvaljujući pancirnom prsluku.

Prema navodima tužilaštva, Alen je kod sebe imao sačmaricu, pištolj i više noževa, te se sumnja da je planirao napasti zvaničnike Trampove administracije.

Tajna služba je odmah reagovala i hitno evakuisala Trampa, prvu damu Melaniju Tramp i članove kabineta iz dvorane u kojoj se održavala večera.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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