Emirati izlaze iz OPEC-a i odriču se proizvodnih kvota, cijene nafte bi mogle padati

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su danas odluku o napuštanju OPEC-a i šireg saveza OPEC+.

Kao ključni razlog naveli su nezadovoljstvo reakcijom ostalih arapskih zemalja, uz tvrdnju da nisu pružile dovoljnu zaštitu Emiratima od učestalih iranskih napada tokom aktuelnog rata.

Iz Abu Dabija pojašnjavaju da ovaj korak oslikava njihovu „dugoročnu stratešku i ekonomsku viziju i energetski profil koji se razvija“.

Ovaj potez ocjenjuje se kao snažan udarac svjetskom tržištu nafte. Analitičari u tome vide potencijalno urušavanje saveza, dok je Saul Kavonic, šef istraživanja energije u MST Financial, istakao razmjere ovog gubitka:

- Odlaskom UAE, OPEC gubi oko 15 posto svojih kapaciteta i jednu od svojih najposlušnijih članica.

Kapaciteti i uloga na tržištu

Prema podacima same organizacije, UAE dnevno proizvode 3,5 miliona barela nafte (što iznosi oko 1,6 milijardi barela na godišnjem nivou). Poređenja radi, predvodnik grupe, Saudijska Arabija, proizvodi devet miliona barela dnevno.

Grupacija OPEC, koja je utemeljena 1960. godine, trenutno okuplja Alžir, Iran, Irak, Kuvajt, Libiju, Nigeriju, Venecuelu, Gabon, Republiku Kongo, Ekvatorijalnu Gvineju i Saudijsku Arabiju.