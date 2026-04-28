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POČETAK KRAJA?

Emirati izlaze iz OPEC-a i odriču se proizvodnih kvota, cijene nafte bi mogle padati

Odlaskom UAE, OPEC gubi oko 15 posto svojih kapaciteta i jednu od svojih najposlušnijih članica, kaže Saul Kavonic

Moguće smanjanje cijena nafte na svjetskom nivou. Screenshot

B. S.

28.4.2026

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su danas odluku o napuštanju OPEC-a i šireg saveza OPEC+.

Kao ključni razlog naveli su nezadovoljstvo reakcijom ostalih arapskih zemalja, uz tvrdnju da nisu pružile dovoljnu zaštitu Emiratima od učestalih iranskih napada tokom aktuelnog rata. 

Iz Abu Dabija pojašnjavaju da ovaj korak oslikava njihovu „dugoročnu stratešku i ekonomsku viziju i energetski profil koji se razvija“.

Ovaj potez ocjenjuje se kao snažan udarac svjetskom tržištu nafte. Analitičari u tome vide potencijalno urušavanje saveza, dok je Saul Kavonic, šef istraživanja energije u MST Financial, istakao razmjere ovog gubitka:

- Odlaskom UAE, OPEC gubi oko 15 posto svojih kapaciteta i jednu od svojih najposlušnijih članica.

Kapaciteti i uloga na tržištu

Prema podacima same organizacije, UAE dnevno proizvode 3,5 miliona barela nafte (što iznosi oko 1,6 milijardi barela na godišnjem nivou). Poređenja radi, predvodnik grupe, Saudijska Arabija, proizvodi devet miliona barela dnevno.

Grupacija OPEC, koja je utemeljena 1960. godine, trenutno okuplja Alžir, Iran, Irak, Kuvajt, Libiju, Nigeriju, Venecuelu, Gabon, Republiku Kongo, Ekvatorijalnu Gvineju i Saudijsku Arabiju. 

Njihova misija je stabilizacija tržišta kako bi se osigurala redovna opskrba potrošača, stabilni prihodi proizvođačima i povrat investitorima.

Ove zemlje, koje usklađuju proizvodnju radi kontrole cijena, zajedno pokrivaju 35 posto svjetske sirove nafte i 50 posto nafte kojom se trguje na globalnom nivou.

Podsjećamo, savez OPEC+ nastao je 2016. godine saradnjom s 10 dodatnih zemalja, uključujući Rusiju, kao odgovor na tadašnji pad cijena.

Pad cijena nafte

Mnogi analitičari predviđaju da bi napuštanje saveza moglo dovesti do pada globalnih cijena nafte.

Glavni razlog je taj što Emirati više neće biti ograničeni strogim proizvodnim kvotama koje nameće OPEC+.

Kao nezavisni proizvođač, UAE će imati slobodu da poveća crpljenje nafte, što bi teoretski trebalo rezultirati nižim cijenama na svjetskim berzama.

Odluka o istupanju Emirata iz članstva zvanično stupa na snagu 1. maja.

# UAE
# NAFTA
# SAD
# OPEC
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