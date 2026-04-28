Tramp tvrdi: "Iran nas je obavijestio da se nalaze u stanju kolapsa, žele da otvorimo Hormuški moreuz što prije"

U kratkoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je poručio da su dobili informacije prema kojima stanje u Iranu nije stabilno.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo se oglasio o pregovorima s Iranom, navodeći da su zvaničnici iz Teherana obavijestili Bijelu kuću kako žele promijeniti situaciju u Hormuškom moreuzu.

- Iran nas je upravo obavijestio da se nalaze u "stanju kolapsa". Žele da "otvorimo Hormuški moreuz" što je prije moguće, dok pokušavaju shvatiti svoju situaciju među liderstvom (što vjerujem da će moći i učiniti!). Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", napisao je Tramp.

Ova izjava američkog predsjednika donekle se razlikuje od poruka koje su tokom današnjeg, ali i jučerašnjeg dana iznosili drugi zvaničnici administracije.

Naime, u američkim medijima pojavili su se izvještaji da Tramp nije zadovoljan iranskim prijedlogom u vezi s Hormuškim moreuzom, što je potvrdio i državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio).

- Pod otvaranjem moreuza misle na to da, moreuz je otvoren sve dok se koordinirate s Iranom; dobijete našu dozvolu ili ćemo vas dići u zrak, a vi ćete nam platiti. To nije otvaranje moreuza. To su međunarodni plovni putevi. Oni ne mogu normalizovati, niti možemo tolerisati da pokušavaju normalizovati sistem u kojem Iranci odlučuju ko će ih koristiti - poručio je Rubio.