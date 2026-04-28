Njemačka blizu odluke: Planira se uvođenje poreza na zaslađena pića

Sve je izvjesnije da su vladajuće stranke u Njemačkoj blizu dogovora o uvođenju poreza na šećer, koji bi se odnosio na zaslađena pića od 2028. godine.

Prema planu, cilj je smanjenje potrošnje napitaka sa visokim udjelom šećera, ali i rasterećenje zdravstvenog sistema kroz dodatne prihode.

Predstavnici vladajuće koalicije, uključujući Socijaldemokratsku partiju Njemačke (SPD) i dijelove Kršćansko-demokratske unije (CDU), već su ranije podržavali ovu ideju, dok su unutar samog CDU-a postojale podijeljene reakcije.

Jedan od ključnih aktera, Markus Zeder iz CSU-a, ranije se protivio prijedlogu, ali je u nedavnom istupu nagovijestio da bi mogao pristati na dogovor, uz uslov da se prihodi usmjere u zdravstveno osiguranje, a ne u savezni budžet.

Prijedlog je proizašao iz preporuka komisije za reformu zdravstvenog sistema koju je imenovala njemačka ministrica zdravstva Nina Varken.

Komisija je predložila postepeno uvođenje poreza na zaslađene napitke, uz razmatranje dodatnih mjera poput povećanja poreza na alkohol i duhan.

Prema navodima iz njemačkih medija, cilj mjere je dugoročno poboljšanje javnog zdravlja i smanjenje troškova liječenja bolesti povezanih s prekomjernim unosom šećera.