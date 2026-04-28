Iran: Dozvolit ćemo prolaz Hormuškim moreuzom poslije rata samo u skladu s protokolima

Iran će dozvoliti prolaz kroz Hormuški moreuz u Persijskom zalivu nakon okončanja rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ali isključivo u skladu s protokolima koji će, kako tvrde, osigurati bezbjednost zemlje, izjavio je zamjenik ministra odbrane Reza Talaji Nik.

Govoreći na sastanku ministara odbrane država Šangajske organizacije, on je naveo da Iran razumije međunarodnu zabrinutost zbog ograničenja koja su uvedena na prolaz kroz moreuz, ali je naglasio da su ona odgovor na američko-izraelske napade koji su počeli krajem februara i okončani prekidom vatre 8. aprila, prenosi televizija Press.

Dodao je da će komercijalni tranzit biti moguć nakon potpunog završetka sukoba.

- Omogućavanje nesmetanog tranzita komercijalnih brodova bit će na dnevnom redu nakon završetka rata, pod uslovom da se poštuju protokoli koji ne ugrožavaju bezbjednost Irana - rekao je Nik.

Prethodno je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da je Teheran navodno tražio od Vašingtona da ukine ograničenja u Hormuškom moreuzu, tvrdeći da je Iran "u stanju kolapsa".