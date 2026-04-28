Kim Jong-un potvrdio šokantnu doktrinu u ratu u Ukrajini: Samoubistvo umjesto zarobljavanja

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un potvrdio je postojanje radikalne vojne doktrine prema kojoj bi vojnici te zemlje, angažovani u ratu Rusije protiv Ukrajine, trebali izvršiti samoubistvo u slučaju prijetnje zarobljavanjem.

Ova izjava dolazi u trenutku sve češćih navoda o učešću Sjeverne Koreje u ruskoj vojnoj kampanji, što dodatno izaziva zabrinutost međunarodne javnosti.

Prema izvještavanju sjevernokorejske državne novinske agencije, Kim je o ovoj doktrini govorio tokom ceremonije u Pjongjangu, održane povodom otkrivanja spomenika sjevernokorejskim vojnicima poginulim u Ukrajini.

U obraćanju porodicama poginulih i visokoj ruskoj delegaciji, Kim je istakao primjere vojnika koji su, kako je naveo, "aktivirali eksploziv na sebi" kako bi izbjegli zarobljavanje, prenosi Handelsblat.

Takve postupke opisao je kao čin krajnje odanosti i žrtve.

Sjevernokorejski vođa posebno je pohvalio, kako ih je nazvao, "heroje" koji su bez oklijevanja izabrali samouništenje kako bi sačuvali, prema njegovim riječima, "veliku čast".

Naglasio je da ti vojnici nisu očekivali nikakvu nagradu za svoje postupke, iako su, kako tvrdi, izvršili izuzetna djela.

- Umrli su herojskom smrću - rekao je Kim, dodatno učvrstivši retoriku koja glorifikuje krajnju žrtvu u službi države.