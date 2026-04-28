Iran upozorio: Nijedna litra nafte neće proći kroz Hormuz ako se uvedu ograničenja, naše ruke su na okidaču

Saeid Sijah-Sarani (Saeed Siah-Sarani), zamjenik za kulturne poslove mornarice Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC), upozorio je danas da nijedna pošiljka nafte neće proći kroz Hormuški moreuz ako se uvedu ograničenja iranskom pomorskom pristupu, prema navodima poluzvanične agencije Mehr.

Govoreći na ceremoniji u gradu Komu istakao je da Iran neće dozvoliti prolazak "ni jedne litre nafte" kroz ovaj strateški plovni put u takvim uslovima.

- Naše ruke su na okidaču - rekao je, dodajući da su iranske snage potpuno spremne da djeluju i brane zemlju na kopnu, moru i u zraku.

Pomorska blokada

Naglasio je da strateški plovni put ostaje pod iranskom kontrolom, te dodao da su brodovi dužni poštovati iranske propise, uključujući određene tranzitne rute.

Sijah-Sarani je odbacio ono što je nazvao "pomorskom blokadom" Irana, ocjenjujući je neefikasnom.

Dodao je da dešavanja u Hormuškom moreuzu, prema njegovim riječima, pokazuju rastući uticaj Irana, te je sugerisao da bi prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u Zaljevu moglo biti dovedeno u pitanje.

Poremećaji u moreuzu

Hormuški moreuz smatra se jednom od najvažnijih energetskih tačaka u svijetu, kroz koju svakodnevno prolazi oko petina globalnih zaliha nafte.

Plovni put je, kako se navodi, suočen s poremećajima od početka marta nakon izbijanja rata 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule zajedničku ofanzivu na Iran.

Sukob je trenutno obustavljen zbog primirja, dok su u toku diplomatski napori za postizanje trajnog sporazuma.