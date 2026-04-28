Orban izjavio kako ne zna šta će raditi nakon maja: Ponudio ostavku i u stranci, ali dobio odbijenicu

Premijer Mađarske u odlasku Viktor Orban (Viktor Orbán) ponudio je ostavku na mjesto predsjednika stranke Fidesz, ali članovi rukovodstva za sada nisu prihvatili njegovu ostavku.

Nakon sastanka stranačkog rukovodstva saopćeno je da će Fidesz održati kongres 13. juna te da bi Orban trebao dobiti obnovljen mandat na čelu stranke. Prema njihovim navodima, očekuje se da će ostati lider najmanje još godinu dana.

Zanimljivo je da su novinari Orbana pitali šta planira raditi nakon formiranja nove vlade, a on je poručio da o tome još nije razmišljao.

- Odgovorit ću na to u maju. Imam vremena za razmišljanje. U dobroj sam fizičkoj kondiciji i sposoban za rad - rekao je Orban.

U međuvremenu, Orban je najavio i da će vratiti svoj mandat u parlamentu te da neće učestvovati u radu novog saziva zakonodavnog tijela u Mađarskoj.

On i njegovi ministri ostat će na funkcijama do početka maja, kada je zakazana inauguraciona sjednica novog saziva parlamenta.

Nakon toga bit će formirana nova Vlada Mađarske, a premijersku funkciju preuzet će Peter Mađar (Peter Magyar), lider pobjedničke stranke Tisza.