Tramp: "Mojoj majci se sviđao Čarls, bio joj je sladak"

Donald Tramp (Donald Trump) održao je govor povodom državne posjete britanske kraljevske porodice, ističući kako između Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva postoji višestoljetna veza. Obraćanje je započeo riječima "Kakav prekrasan britanski dan", govoreći o zajedničkoj historiji dviju zemalja, uključujući Magna Cartu i Američki rat za nezavisnost, prenosi Guardian.

- Prije nego što smo kao Amerikanci imali naciju ili ustav, prvo smo imali kulturu, karakter i vjeru. I prije nego što smo ikada proglasili svoju nezavisnost, Amerikanci su u sebi nosili najrjeđi dar - moralnu hrabrost - a ona je potekla iz malog, ali moćnog kraljevstva s druge strane mora - rekao je Tramp.

Dodao je da od sticanja nezavisnosti "Amerikanci nisu imali bliže prijatelje od Britanaca".

"Mojoj majci se sviđap Čarls"

Tramp je pohvalio i "prekrasan naglasak" kralja Čarlsa (Charles), kojeg je nazvao "slatkim", te objasnio da se njegov komentar veže za njegovu majku, rođenu Škotlanđanku, kojoj se, kako je rekao, Čarls dopadao.

Ispričao je kako bi njegova majka, kada bi kraljica učestvovala u javnim događajima, ostajala pred televizijom i govorila: "Gledaj, Donalde, gledaj kako je to lijepo".

- Zaista je voljela kraljevsku porodicu - rekao je Tramp.

- Ali se sjećam i da je vrlo jasno govorila kako je Čarls tako sladak. Moja majka je imala simpatije prema Čarlsu. Možete li vjerovati? - dodao je.

Sjećanje na kraljicu Elizabetu II

Tramp je odao počast i pokojnoj kraljici Elizabeti II, majci kralja Čarlsa, prisjećajući se stabla koje je posadila u Bijeloj kući 1991. godine.

- Kraljica Elizabeta II - vrlo, vrlo posebna žena koja silno nedostaje s obje strane moćnog Atlantika - davno je posadila mladicu. Bilo je to vrlo mlado i lijepo drvo, a pogledajte ga sada - rekao je.

Naglasio je da su to stablo, kao i same Sjedinjene Američke Države, "posadile britanske ruke na američkom tlu".

Nakon obraćanja, Tramp i kralj Čarls su se povukli s bine i izašli na balkon Bijele kuće, gdje su posmatrali vojnu paradu na južnom travnjaku.

Nakon preleta vojnih aviona, pozdravili su okupljene i ušli u Bijelu kuću, gdje su potom održali bilateralni sastanak zatvoren za javnost.