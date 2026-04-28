Toni Bler: Trampov plan za Gazu zaustavio rat, ali situacija ostaje krhka

Bivši britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) izjavio je da je rat Izraela protiv Pojasa Gaze zaustavljen u okviru plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), ocijenivši da se tim planom adresiraju uzroci sukoba, ali je upozorio da su uslovi na terenu i dalje vrlo teški.

- Razlog zbog kojeg je mirovni plan predsjednika Trampa uspio dovesti do kraja rata u Gazi jeste to što je bio zasnovan na strateški koherentnom okviru - rekao je Bler obraćajući se sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, kao član Izvršnog vijeća Trampovog Odbora za mir.

On je plan pohvalio kao ambiciozniji i zahtjevniji u odnosu na prethodne, ističući da će imati dugoročan učinak jer se bavi uzrocima, a ne samo posljedicama sukoba.

Krhka situacija na terenu

- Situacija u Gazi ostaje krhka. Rat je zaustavljen, nasilje je značajno smanjeno, ali kršenja primirja se nastavljaju - rekao je Bler.

Dodao je da je snabdijevanje hranom poboljšano, ali je naglasio da život i dalje ostaje veoma težak za mnoge stanovnike, upozorivši na hitne potrebe u oblasti smještaja, zdravstvene zaštite, vodosnabdijevanja i sanitarnih uslova.

Istakao je i napredak u sprovođenju Trampovog plana od 20 tačaka, uključujući formiranje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom i završetak procjene prije raspoređivanja međunarodnih stabilizacijskih snaga. Naveo je i da je obećano više od sedam milijardi dolara za obnovu Gaze.

Bler je rekao da su u toku razgovori o demilitarizaciji s Hamasom, uz posredovanje Egipta, Katara i Turske, te je pozvao na nastavak političke i finansijske podrške procesu obnove.

Upozorenja Ujedinjenih nacija

Njegove izjave dolaze u trenutku kada zvaničnici Ujedinjenih nacija upozoravaju da se situacija u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali postepeno pogoršava, dok regionalne tenzije skreću globalnu pažnju na druge krize.

Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, najmanje 818 Palestinaca je ubijeno, a 2301 ranjen od postizanja primirja između Izraela i Hamasa prošlog oktobra, koje je zasnovano na Trampovom planu.

Primirje je postignuto nakon dvogodišnjeg rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, u kojem je, prema istim podacima, ubijeno najmanje 72.600 Palestinaca, više od 172.400 je ranjeno, a oko 90 posto civilne infrastrukture je uništeno.