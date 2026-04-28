Ukrajina: U martu oboreno 33.000 ruskih dronova

Ukrajinski sistemi protuzračne odbrane u martu su oborili rekordnih 33.000 ruskih dronova, što predstavlja najveći mjesečni broj od početka ruske invazije 2022. godine. Istovremeno, ukrajinski napadački dronovi dugog dometa, razvijeni u zemlji, treći put u manje od dvije sedmice pogodili su rusku rafineriju nafte i terminal na Crnom moru, prenosi Euronews.

Jačanje kapaciteta

Ukrajina je razvila naprednu i u borbi potvrđenu tehnologiju bespilotnih letjelica, koja se pokazala ključnom u odbrani od znatno veće ruske vojske i privukla pažnju vojnih stručnjaka širom svijeta. Prema ukrajinskim zvaničnicima, presretačke dronove, kao dio sveobuhvatnog sistema protuzračne odbrane, sada traže i zemlje Bliskog istoka i Perzijskog zaljeva usred sukoba u Iranu.

Ministar odbrane Mihajlo Fedorov kasno u ponedjeljak je na Telegramu objavio da Ukrajina povećava isporuke presretačkih dronova kako bi se suprotstavila ruskim zračnim napadima, te da je vojska formirala novo zapovjedništvo unutar zračnih snaga radi jačanja tih kapaciteta.

Istovremeno su unaprijeđene i ofanzivne mogućnosti, a Ministarstvo odbrane je u utorak saopćilo da su ukrajinske snage od početka ruske invazije više nego udvostručile domet dubinskih udara. Ranije su mogle gađati ciljeve na udaljenosti od oko 630 kilometara, dok sada, prema saopćenju, dosežu ciljeve i do 1750 kilometara iza neprijateljskih linija.

Ovo unapređenje omogućilo je Ukrajini da pogađa ruska naftna postrojenja koja predstavljaju ključni izvor finansiranja ratnih operacija Moskve, kao i proizvodne pogone koji snabdijevaju ruske oružane snage. Ukrajinske snage bespilotnih sistema u utorak su navele da su treći put ovog mjeseca pogodile rusku rafineriju u crnomorskoj luci Tuapse, u koordinisanoj operaciji više bezbjednosnih struktura.

U prethodna dva napada, kako se navodi, uništeno je 24 rezervoara za naftu, a četiri su oštećena, iako te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene. S druge strane, rusko ministarstvo odbrane saopćilo je u utorak da je tokom noći protuzračna odbrana presrela 186 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija, anektiranog Krima te Crnog i Azovskog mora.

"Ukrajina ključna za evropsku sigurnost"

S obzirom na to da Rusija predstavlja prijetnju cijeloj Evropi, kontinentu će Ukrajina možda biti potrebnija nego što je Ukrajini potrebna Evropa, izjavio je finski predsjednik Aleksander Stub (Alexander Stubb), ističući rastuću i sve moderniju vojsku Kijeva.