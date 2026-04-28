Izraelski mediji: Rat u Libanu završava neuspjehom, Hezbolah nije poražen

Izraelski mediji sve otvorenije opisuju rat u Libanu kao neuspješan, dok istovremeno raste nezadovoljstvo stanovnika naselja uz sjevernu granicu zbog poteza vlade Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu).

List "Maariv" tvrdi da se operacija "Lavlja rika" završava "potpunim neuspjehom i velikom gorčinom", uz ocjenu da su stanovnici sjevernih naselja "prepušteni vlastitoj sudbini".

Vojska se povlači

Prema izvještaju tog lista, izraelska vojska se povlači iz Libana, dok Hezbolah nastavlja uzvratne napade, a izraelske mogućnosti djelovanja dodatno su ograničene američkim pritiscima.

"Maariv" navodi i da je upravljanje Sjevernom komandom bilo veoma loše te da se posljedice toga već vide na terenu. List tvrdi da se Izrael vraća u odnos snaga kakav je postojao prije 7. oktobra 2023. godine, dok je Hezbolah, prema istom izvoru, uspio uspostaviti sigurnosnu ravnotežu koristeći taktike koje podsjećaju na osamdesete godine prošlog vijeka.

U izvještaju se navodi da je izraelska vojska povukla 162. diviziju, dok su pripadnici brigade Nahal i padobranske brigade tokom noći između ponedjeljka i utorka napustili Liban. "Maariv" dodaje da se u narednim danima očekuju i nova povlačenja. List istovremeno tvrdi da je Izrael ušao u sukob s Iranom "bez osiguranih bokova", pa se paralelno suočio s Hezbolahom u Libanu i napadima iz Jemena.

Stanovnici prepušteni sudbini

"Maariv" piše i da su sjeverna naselja faktički ostavljena u svojevrsnoj političko-vojnoj igri između izraelske vlade i američke administracije. U tom kontekstu, Moše Davidovič, čelnik takozvanog Foruma prve linije i Regionalnog vijeća Mate Asher, rekao je da ono što se dešava na sjeveru nije primirje nego "napuštanje pod vatrom".

ABC News je, kako se navodi, također zabilježio rast javnog nezadovoljstva uoči izbora, uz sve izraženije frustracije zbog neispunjenih ratnih ciljeva. Kritike na račun vlade pojačao je i "Israel Hayom", koji je ocijenio da posljednja operacija u Libanu nije donijela rezultate te da je Izrael pogrešno vjerovao da je strateški nadmudrio Hezbolah.