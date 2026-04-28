Video / Američka vojska zaplijenila brod u Arapskom moru: "Pretražili smo ga"

Američki marinci iz 31. pomorske ekspedicijske jedinice u Arapskom moru privremeno su zaplijenili, a zatim i oslobodili brod M/V Blue Star III zbog sumnje da je bio na putu prema Iranu. Incident se dogodio u okviru američkih mjera nadzora iranskih luka, saopćilo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) na platformi X.

- Američke snage su oslobodile brod nakon pregleda i potvrde da njegovo putovanje ne uključuje uplovljavanje u iransku luku - saopćio je CENTCOM, dodajući: "Do sada je, radi osiguravanja provođenja nadzora, preusmjereno 39 brodova."

Načelnik Združenog štaba, general Dan Kejn (Dan Caine), izjavio je prošle sedmice na konferenciji za medije u Pentagonu da su Sjedinjene Države zaplijenile najmanje tri broda koja se i dalje nalaze u njihovom pritvoru. Riječ je o plovilima M/V Touska, M/T Tifani i M/T Majestic X.