Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CENTCOM

Video / Američka vojska zaplijenila brod u Arapskom moru: "Pretražili smo ga"

Američki marinci iz 31. pomorske ekspedicijske jedinice u Arapskom moru privremeno su zaplijenili brod M/V Blue Star III

Američka vojska zaplijenila brod. CENTCOM

M. Až.

28.4.2026

Američki marinci iz 31. pomorske ekspedicijske jedinice u Arapskom moru privremeno su zaplijenili, a zatim i oslobodili brod M/V Blue Star III zbog sumnje da je bio na putu prema Iranu. Incident se dogodio u okviru američkih mjera nadzora iranskih luka, saopćilo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) na platformi X.

- Američke snage su oslobodile brod nakon pregleda i potvrde da njegovo putovanje ne uključuje uplovljavanje u iransku luku - saopćio je CENTCOM, dodajući: "Do sada je, radi osiguravanja provođenja nadzora, preusmjereno 39 brodova."

Načelnik Združenog štaba, general Dan Kejn (Dan Caine), izjavio je prošle sedmice na konferenciji za medije u Pentagonu da su Sjedinjene Države zaplijenile najmanje tri broda koja se i dalje nalaze u njihovom pritvoru. Riječ je o plovilima M/V Touska, M/T Tifani i M/T Majestic X.

# AMERIČKA VOJSKA
# SAD
# CENTCOM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.