Mađar se želi sastati sa Zelenskim: "Otvaramo novo poglavlje"

Novoizabrani mađarski premijer Peter Mađar (Péter Magyar) predložio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi se, kako je naveo, "otvorilo novo poglavlje u bilateralnim odnosima" i riješio dugogodišnji spor oko prava etničkih Mađara u Ukrajini.

Odnosi između dvije susjedne zemlje bili su na najnižem nivou uoči mađarskih izbora 12. aprila, na kojima je Mađar pobijedio dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana (Viktor Orbán).

Novi početak odnosa

Mađar je nakon sastanka s gradonačelnikom ukrajinskog grada Berehova u Budimpešti putem društvenih mreža iznio prijedlog o susretu.

- Predlažem sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim početkom juna, i to simbolično u Berehovu, gradu s mađarskom većinom - izjavio je Mađar.

- Svrha sastanka je poboljšati položaj Mađara u Zakarpatju i omogućiti im da ostanu u svojoj domovini - dodao je.

Spor oko prava manjine

Odnosi između Ukrajine i Mađarske pogoršani su 2017. godine, kada je Kijev usvojio zakon kojim je ukrajinski jezik postao dominantan u srednjoškolskom obrazovanju.

Mađarska je tada tvrdila da se tim zakonom uskraćuju prava desetinama hiljada etničkih Mađara koji žive u Zakarpatju, najzapadnijoj regiji Ukrajine, koja je do kraja Prvog svjetskog rata bila dio Kraljevine Mađarske.

- Vrijeme je da Ukrajina ukine zakonska ograničenja koja su na snazi više od deset godina kako bi zakarpatski Mađari vratili sva svoja kulturna, jezična, administrativna i obrazovna prava te ponovo postali ravnopravni i poštovani građani Ukrajine - rekao je Mađar.

- Ako uspijemo riješiti ta pitanja, sigurno možemo otvoriti novo poglavlje u ukrajinsko-mađarskim odnosima - zaključio je.

Ranije u aprilu, Zelenski je posjetio Zakarpatje i sastao se s predstavnicima mađarske zajednice, zahvalivši im na "otpornosti tokom teške zime i na podršci bojišnici".

Deblokada pomoći Ukrajini

Krajem prošle sedmice Evropska unija dala je konačno odobrenje za zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, nakon što je Mađarska povukla veto.

Time je okončan dvomjesečni zastoj koji je uzrokovao Orban, koji je u više navrata koristio pravo veta kako bi blokirao finansijsku pomoć Ukrajini i njen napredak ka članstvu u EU.

Do promjene je došlo dva dana nakon što je Zelenski objavio da je popravljen naftovod Družba, kojim se ruska nafta doprema u Mađarsku i Slovačku.

Prekid protoka nafte bio je jedan od ključnih razloga zbog kojih je Orban ranije blokirao zajam, što je izazvalo oštre reakcije evropskih lidera.

Umjereniji pristup nove vlade

Mađar, koji se smatra umjerenijim nasljednikom Orbana, najavio je obnovu odnosa s Briselom te mogućnost razmatranja ulaska Mađarske u eurozonu.

Istakao je i da želi razvijati prijateljske odnose sa svim susjednim državama, uključujući i Ukrajinu.

Naglasio je da Ukrajina ne može biti prisiljena na mirovni sporazum koji bi podrazumijevao gubitak teritorije.

- Nijedna druga država nema pravo reći Ukrajini da se treba odreći ovog ili onog teritorija. Ko god tako nešto kaže, i sam je izdajnik - poručio je Mađar.

Ipak, dodao je kako smatra da ulazak Ukrajine u Evropsku uniju "u narednih deset godina" nije realan te se protivi ubrzanom procesu pristupanja.