Merc zbog Irana oštro kritikovao SAD, stigao odgovor Trampa: "Ne zna o čemu govori"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oštro je reagovao na izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), koji je ocijenio da je iransko rukovodstvo ponizilo Sjedinjene Američke Države i nadigralo američku administraciju u pregovorima.

Tramp se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da Merc smatra kako je prihvatljivo da Iran posjeduje nuklearno oružje.

Oštra reakcija iz Vašingtona

- Njemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori - napisao je Tramp.

- Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli svijet bio bi taoc - dodao je američki predsjednik.