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OŠTRA REAKCIJA

Merc zbog Irana oštro kritikovao SAD, stigao odgovor Trampa: "Ne zna o čemu govori"

Nije ni čudo da Njemačkoj ide tako loše, i ekonomski i inače, napisao je

Merc i Tramp. AP

M. Až.

28.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oštro je reagovao na izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), koji je ocijenio da je iransko rukovodstvo ponizilo Sjedinjene Američke Države i nadigralo američku administraciju u pregovorima.

Tramp se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da Merc smatra kako je prihvatljivo da Iran posjeduje nuklearno oružje.

Oštra reakcija iz Vašingtona

- Njemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori - napisao je Tramp.

- Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli svijet bio bi taoc - dodao je američki predsjednik.

Poručio je i da trenutno radi ono što su, prema njegovom mišljenju, druge države i lideri trebali učiniti mnogo ranije.

- Upravo sada radim nešto s Iranom što su druge države ili predsjednici trebali učiniti davno - naveo je.

U istoj objavi kritikovao je i Njemačku, povezujući Mercove izjave sa stanjem u toj zemlji.

- Nije ni čudo da Njemačkoj ide tako loše, i ekonomski i inače - napisao je Tramp.

Merc: Amerikanci nadigrani

Merc je ranije, obraćajući se studentima u Marsbergu, izjavio da je Trampov tim nadigran u pregovorima s Iranom.

- Očito je da su Iranci vrlo vješti pregovarači, ili još bolje, vrlo su vješti u izbjegavanju pregovora - rekao je Merc.

- Cijelu naciju ponižava iransko vodstvo, posebno takozvana Revolucionarna garda. Zato se nadam da će se sve ovo što prije okončati - dodao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Tramp otkazao put američkih pregovarača u Islamabad, gdje su trebali biti održani indirektni razgovori s iranskim izaslanstvom.

Prethodni krug pregovora u Pakistanu završen je bez konkretnog napretka.

# IRAN
# SAD
# FRIEDRICH MERZ
# DONALD TRUMP
# NJEMAČKA
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