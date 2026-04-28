Merc zbog Irana oštro kritikovao SAD, stigao odgovor Trampa: "Ne zna o čemu govori"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oštro je reagovao na izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), koji je ocijenio da je iransko rukovodstvo ponizilo Sjedinjene Američke Države i nadigralo američku administraciju u pregovorima.
Tramp se oglasio na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da Merc smatra kako je prihvatljivo da Iran posjeduje nuklearno oružje.
Oštra reakcija iz Vašingtona
- Njemački kancelar Fridrih Merc misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori - napisao je Tramp.
- Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli svijet bio bi taoc - dodao je američki predsjednik.
Poručio je i da trenutno radi ono što su, prema njegovom mišljenju, druge države i lideri trebali učiniti mnogo ranije.
- Upravo sada radim nešto s Iranom što su druge države ili predsjednici trebali učiniti davno - naveo je.
U istoj objavi kritikovao je i Njemačku, povezujući Mercove izjave sa stanjem u toj zemlji.
- Nije ni čudo da Njemačkoj ide tako loše, i ekonomski i inače - napisao je Tramp.
Merc: Amerikanci nadigrani
Merc je ranije, obraćajući se studentima u Marsbergu, izjavio da je Trampov tim nadigran u pregovorima s Iranom.
- Očito je da su Iranci vrlo vješti pregovarači, ili još bolje, vrlo su vješti u izbjegavanju pregovora - rekao je Merc.
- Cijelu naciju ponižava iransko vodstvo, posebno takozvana Revolucionarna garda. Zato se nadam da će se sve ovo što prije okončati - dodao je.
Njegove izjave uslijedile su nakon što je Tramp otkazao put američkih pregovarača u Islamabad, gdje su trebali biti održani indirektni razgovori s iranskim izaslanstvom.
Prethodni krug pregovora u Pakistanu završen je bez konkretnog napretka.