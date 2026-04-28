Ambasadorica SAD-a u Ukrajini napušta funkciju zbog neslaganja s Trampom

Britanski Financial Times objavio je da će ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini Džuli Dejvis (Julie Davis) napustiti svoju funkciju zbog neslaganja s politikom predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Vršilac dužnosti američkog ambasadora u Ukrajini uskoro će napustiti Kijev, prema izvorima upoznatim sa situacijom, čime će ova ključna diplomatska pozicija ostati upražnjena u trenutku kada se Rusija priprema za ljetnu ofanzivu, a mirovni pregovori stagniraju.

Neslaganje s predsjednikom

Džuli Dejvis, koja od maja prošle godine obavlja dužnost privremene otpravnice poslova u američkoj ambasadi u Kijevu, postala je frustrirana svojom ulogom zbog neslaganja s predsjednikom Trampom u vezi s njegovom sve manjom podrškom Ukrajini, navode tri izvora upoznata s njenom odlukom.

Njen odlazak uslijedit će nakon što je njena prethodnica Bridžet Brink (Bridget Brink) podnijela ostavku iz sličnih razloga u aprilu prošle godine.

Dejvis je posljednjih sedmica obavijestila State Department da će napustiti dužnost, a planira se i penzionisati, čime će okončati diplomatsku karijeru dugu tri decenije.

Američka ambasada u Kijevu suočavala se s poteškoćama u zadržavanju ambasadora tokom oba Trampova mandata. Tramp je 2019. godine opozvao Mari Jovanovič (Marie Yovanovitch), tadašnju ambasadoricu u Ukrajini, ocijenivši je kao "nelojalnu" i "lošu vijest". Ona je kasnije bila ključni svjedok na kongresnim saslušanjima tokom prvog postupka opoziva Trampa iste godine.

Kap koja je prelila čašu

Kada je Brink, poznata zagovornica vojne pomoći Ukrajini, prošle godine podnijela ostavku, poručila je da se protivila pritisku koji je Bijela kuća, predvođena Trampom, vršila na Kijev, dok je istovremeno, kako je navela, oslobađala Moskvu odgovornosti.

Kap koja je prelila čašu za njenu prethodnicu bio je Trampov verbalni napad na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine. Nakon tog sukoba, Tramp je na nekoliko sedmica obustavio vojnu pomoć i razmjenu obavještajnih podataka s Kijevom.