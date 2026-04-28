Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Kijev svakodnevno gubi dio teritorije u zoni, kako je naveo, "specijalne vojne operacije" u Ukrajini, te da se zbog toga, prema njegovim riječima, okreće terorističkim metodama.

Putin je na sjednici Savjeta bezbjednosti Rusije, koja je bila posvećena osiguravanju bezbjednosti na izborima za Dumu, rekao da su vlasti u Kijevu i njihovi sponzori prešli na, kako tvrdi, otvorene terorističke metode te da se rizik od terorističkih prijetnji u Rusiji povećava, prenosi RIA Novosti.

- Znamo da su i kijevski režim i njegovi pokrovitelji prešli na otvoreno terorističke metode. Razlozi su očigledni, jasni su svima, neprijatelj nije u stanju da zaustavi napredovanje naših snaga, naših momaka duž linije kontakta - naglasio je Putin.

Ruski predsjednik je dodao da Kijev sve češće izvodi napade dronovima na civilnu infrastrukturu.

Govoreći o predstojećim izborima za Dumu na jesen, Putin je naložio da se spriječe sve vrste provokacija, uključujući i one koje dolaze iz inostranstva.

- Ukrajina ne održava izbore i nastojat će da ih spriječi u Donbasu. Oni koji odbijaju Donbasu i Novorusiji istorijsko pravo da budu dio Rusije, nastojat će da tamo spriječe glasanje - rekao je Putin.

Kako je dodao, građani Donbasa, koje je nazvao novim ruskim regionima, ove godine će prvi put birati poslanike na saveznom nivou. Očekuje se da će jedinstveni dan glasanja biti 20. septembra.