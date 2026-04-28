Pojavio se snimak hapšenja vođe kartela Halisko Nova Generacija: Opasni kriminalac se krio u kanalizaciji

Audijas Flores Silva, poznat pod nadimkom "El Žardinero", uhapšen je u ponedjeljak nakon velike vojne operacije. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od pet miliona dolara za informacije o njemu, prenosi Daily Mail.

Dramatični snimci prikazuju trenutak kada je jedan od vodećih ljudi narko kartela Halisko Nova Generacija pronađen kako se skriva u kanalu za kišnu kanalizaciju nakon što su ga locirale meksičke specijalne snage.

Video-snimci koje je objavio meksički ministar sigurnosti prikazuju helikoptere koji kruže iznad područja dok se vojnici približavaju, dok snimci iz zraka pokazuju intenzivnu potragu.

Njegovi saradnici pokušali su pobjeći i skrenuti pažnju snaga sigurnosti, ali je Flores uočen dok se skrivao u odvodnom kanalu. Operacija je provedena nakon 19 mjeseci nadzora i uključivala je više od 500 vojnika, šest helikoptera i više letjelica.

Desna ruka "El Menča"

Meksičke vlasti saopćile su da su u raciji uhapšena dva visoko rangirana člana kriminalne mreže, uključujući Floresa, bliskog saradnika ubijenog osnivača kartela. Nemesio Oseguera Servantes, poznat kao "El Menčo", preminuo je u februaru nakon što je ranjen u oružanom sukobu s meksičkom vojskom u saveznoj državi Halisko, što je izazvalo talas blokada puteva i oružanih obračuna u kojima je poginulo više od 70 ljudi.

Audijas Flores Silva bio je desna ruka "El Menča" do njegove smrti, izjavio je sigurnosni analitičar David Saucedo.

Prema njegovim riječima, Flores je bio zadužen za uspostavljanje saveza između CJNG i "Čapitosa", frakcije kartela Sinaloa koju predvodi porodica Hoakina Guzmana, pozivajući se na američke i meksičke obavještajne izvore.

Analitički centar "InSight Crime" opisao je Floresa Silvu kao jednog od mogućih nasljednika "El Menča".

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa vršila je pritisak na meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum da se obračuna s organizovanim kriminalnim grupama.

Meksička predsjednica je više puta odbila američke prijedloge o napadima dronovima ili slanju kopnenih trupa protiv kartela.