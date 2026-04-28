Agenta Tajne službe u napadu na Trampovoj večeri možda je ranio kolega

Agenta Tajne službe, koji je pogođen tokom navodnog pokušaja atentata na američkog predsjednika Donalda Trampa u subotu, moguće je da je zapravo ranio jedan od njegovih kolega. Na prvom sudskom ročištu osumnjičenog Kola Alena (Cole Allen) rečeno je da je agent ispalio pet hitaca dok je napadač pokušavao da upadne na večeru dopisnika Bijele kuće. Iako Alen nije pogođen, jedan metak je završio u njegovom kevlarskom prsluku, piše Sky News.

- Taj hrabri službenik koji je pogođen ispalio je pet metaka prema Alenu. Alen nije pogođen, ali je pao na pod i odmah je uhapšen - izjavio je vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche).

Blanš nije želio da otkrije ko je odgovoran za ranjavanje agenta, koji je preživio incident, ali je potvrdio da je napadač ispalio najmanje jedan hitac.

- Optuženi je pucao iz sačmarice, to znamo da se dogodilo. Međutim, što se tiče detaljne balističke analize, u to danas neću ulaziti - rekao je novinarima.

Pokušaj upada na večeru

Tridesetjednogodišnji Alen kod sebe je imao i noževe i pištolj dok je pokušavao da uđe u dvoranu za bankete, gdje su predsjednik Donald Tramp i njegovi najbliži saradnici prisustvovali godišnjoj dobrotvornoj večeri. Osumnjičeni je viđen kako trči kroz predvorje hotela, ali je zaustavljen prije nego što je uspio da uđe, što su američki zvaničnici ocijenili kao uspjeh sigurnosnih službi.

Tokom incidenta, predsjednik Donald Tramp i članovi njegovog kabineta, uključujući ministra odbrane, državnog sekretara i potpredsjednika, hitno su evakuisani, dok su se novinari sklonili pod stolove. Alen iz Toransa u Kaliforniji optužen je za pokušaj atentata na predsjednika i za još dva savezna krivična djela, a očekuje se da će tužilaštvo podići i dodatne optužnice kako istraga bude napredovala.

Navodno je rezervisao sobu u hotelu u kojem se večera održavala, nakon što je vozom proputovao zemlju. Alen se na kratkom ročištu u ponedjeljak nije izjasnio o krivici, a njegov advokat je naveo da ranije nije bio hapšen niti osuđivan.

Treći napad na Trampa

Prema njegovom profilu na LinkedInu, osumnjičeni je diplomirao mašinstvo na Kalifornijskom institutu za tehnologiju (Caltech) u Pasadeni. Tajna služba našla se pod jakim kritikama nakon pokušaja atentata na Donalda Trampa u Butleru u Pensilvaniji u julu 2024. godine, kada se napadač uspio popeti na krov s kojeg je imao jasan pogled na predsjednika.

Incident u subotu smatra se trećim pokušajem atentata na Trampov život. Prethodio mu je napad iz septembra 2024. godine, kada se muškarac skrivao u grmlju na golf terenu na Floridi. Za planiranje ubistva u jednom od tih slučajeva, Rajan Rut (Ryan Routh) je ranije ove godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

U drugom slučaju koji je ranije potresao javnost, sigurnosne službe su također bile kritikovane zbog propusta u procjeni prijetnje i mogućnosti pristupa visokorizičnih osoba predsjedniku. Istraga o nedavnom incidentu i dalje je u toku, a američke vlasti najavljuju dodatne sigurnosne mjere.