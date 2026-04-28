Isplivao dizajn novog pasoša s Trampovim portretom i zlatnim potpisom

The Bulwark se jutros obratio i State Departmentu i Bijeloj kući s upitom za komentar. Glasnogovornik State Departmenta zatražio je produženje roka jer "ispituju" upit. Dali su im dodatna dva sata. U tom vremenu, Fox News je objavio "ekskluzivu" o novom dizajnu pasoša. Glasnogovornik Bijele kuće zatim je poslao e-mail potvrđujući novi dizajn "nezvanično" uz link na priču Fox Newsa.

Slike novog pasoša podijeljene su s The Bulwarkom pod uslovom da se ne objavljuju. Prema izvoru, vladinom zvaničniku State Department planira "ograničenu seriju" od 25.000 pasoša s Trampovim likom. Prema izvoru, novi dizajn još uvijek čeka na odobrenje.

Prema slikama redizajna pasoša koje su dostavljene The Bulwarku, unutrašnja naslovnica novog dokumenta koji izdaje State Department prikazivat će namrštenog Trampa — preuzetog s njegovog portreta s druge inauguracije — preko kojeg je nanesena Deklaracija o nezavisnosti, kao i predsjednikov potpis u zlatnoj boji.

Redizajn je navodno dio veće proslave 250. godišnjice američke nezavisnosti. Dolazi u trenutku kada se Ministarstvo finansija priprema za proizvodnju kovanica s Trampovim likom — kako kontroverzne kovanice od 1 dolara u opštoj cirkulaciji, tako i komemorativne zlatne kovanice "što je moguće veće" — i dok Služba nacionalnih parkova utiskuje Trampovo lice na svoje propusnice za parkove. Oba ta redizajna opravdana su kao dio proslave 250. godišnjice.

U javnost su procurile informacije o prijedlogu novog dizajna američkog pasoša koji, prema dostupnim podacima, uključuje portret predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i njegov zlatni potpis.

Potencijalni redizajn dolazi u trenutku kada predsjednik Trump agresivno gura Zakon o spašavanju Amerike (Save America Act), koji bi zahtijevao dokaz o državljanstvu — uključujući pasoš — prije nego što glasači mogu dati svoj glas.

Mišljenje stručnjaka

Prema Edvardu Koli, profesoru na Univerzitetu Georgetown i stručnjaku za historiju pasoša, odluka da se slika predsjednika uključi u pasoš je "šašava". Nijedan moderni američki pasoš nije imao sliku aktuelnog predsjednika, a nijedan strani pasoš nije imao "šefa države bilo koje zemlje", rekao je Kola. Iako su pasoši nekada nosili potpise zvaničnika u čije ime su izdati, američki pasoši se izdaju u ime državnog sekretara, a ne predsjednika.

Trenutni dizajn pasoša, koji je u upotrebi od 2021. godine, na unutrašnjoj naslovnici sadrži prikaz Fransisa Skota Keja koji posmatra britansko bombardovanje tvrđave Fort McHenry 1814. godine, uz završne stihove himne "The Star-Spangled Banner“: "O reci, da li ta zastava osuta zvijezdama još uvijek vijori / Iznad zemlje slobodnih i doma hrabrih?"

Zadnja korica trenutnog pasoša prikazuje sliku Zemlje, Mjeseca i svemirske letjelice Voyager, uz citat autorice i aktivistice iz devetnaestog vijeka Ane Džulije Kuper: "Cilj slobode nije cilj rase ili sekte, stranke ili klase — to je cilj čovječanstva, samo pravo rođenja ljudskog roda."

S izuzetkom slike Mount Rushmorea, nijedan portret predsjednika ne pojavljuje se u trenutnom dizajnu pasoša.

Tokom svog drugog mandata, Tramp je poduzeo agresivne korake kako bi postavio svoje ime i lik na niz državnih posjeda. Njegov potpis bi se trebao pojaviti na budućim američkim valutama, ogromni transparenti s njegovim licem pojavili su se na federalnim zgradama, kreirao je novu web stranicu za lijekove na recept pod nazivom TrumpRx.gov, najavio je novu "Tramp klasu" bojnih brodova, a njegovo ime je postavljeno i na Američki institut za mir i Memorijalni centar John F. Kennedy za scenske umjetnosti, koji bi sada trebao biti zatvoren dvije godine zbog renoviranja. Tramp je također uveo "Trump Gold Card" i "Trump Platinum Card" za ljude spremne izdvojiti milion, odnosno 5 miliona dolara, kako bi ubrzali proces dobijanja boravišne dozvole (iako je ministar trgovine Houard Lutnik prošle sedmice otkrio da je do sada samo jedna osoba uspješno kupila karticu). A Zakon o jednom velikom lijepom računu (One Big Beautiful Bill Act), koji je Tramp potpisao prošle godine, uključivao je stvaranje novog tipa skrbničkog IRA računa za djecu, nazvanog "Tramp računi".

Nakon što je ovaj članak prvobitno objavljen, State Department je rekao za The Bulwark:

- Dok Sjedinjene Države proslavljaju 250. godišnjicu Amerike u julu, State Department se priprema za izdavanje ograničenog broja posebno dizajniranih američkih pasoša u znak sjećanja na ovu historijsku priliku. Ovi pasoši će sadržavati prilagođena umjetnička djela i poboljšane slike, uz zadržavanje istih sigurnosnih karakteristika koje čine američki pasoš najsigurnijim dokumentom na svijetu.

E-mail iz Ureda za štampu State Departmenta nije spominjao sliku predsjednika Trampa.

Planirana kovanica od 1 dolara bila bi prvi put u historiji SAD-a da se lice aktuelnog predsjednika pojavljuje samostalno na kovanici; jedini prethodni put kada se pojavilo lice aktuelnog predsjednika bilo je prije jednog vijeka, kada se profil tadašnjeg predsjednika Kalvina Kulidža pojavio pored Džordža Vašingtona aversu nepopularne kovanice od pola dolara.