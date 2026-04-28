Kralj Čarls održao govor u Kongresu SAD: "Potrebno je zaštiti Ukrajinu u ratu s Rusijom"

Britanski kralj Čarls III (Charles III) obratio se Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, poručivši da je snaga britansko-američkog partnerstva kroz historiju korištena u borbi protiv zajedničkih prijetnji te da je danas potrebno odlučno djelovanje u zaštiti Ukrajine u ratu protiv Rusije.

- Ta ista nepokolebljiva odlučnost potrebna je za odbranu Ukrajine i njenog najhrabrijeg naroda, kako bi se osigurao istinski pravedan i trajan mir - rekao je Čarls III, prenosi BBC.

On je podsjetio da je Velika Britanija stajala uz Sjedinjene Američke Države nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, pozivajući se na odredbe člana 5 NATO-a o kolektivnoj odbrani, te je najavio da će tokom posjete Njujorku odati počast žrtvama napada.

- Stajali smo uz vas tada i stojimo uz vas sada u svečanom sjećanju na dan koji nikada neće biti zaboravljen - rekao je kralj Čarls III, što je ispraćeno aplauzom i ovacijama.

Zajedničke vrijednosti

Kralj je istakao da su zajedničke vrijednosti vladavine prava temelj odnosa Velike Britanije i SAD-a te osnova ekonomskog napretka.

- Sigurnost stabilnih i pristupačnih pravila, nezavisno sudstvo koje rješava sporove i donosi nepristrasnu pravdu. Ove karakteristike stvorile su uslove za stoljeća neuporedivog ekonomskog rasta u naše dvije zemlje. Zato naše vlade zaključuju nove ekonomske i tehnološke sporazume - kazao je Čarls.

Govoreći o svojoj vjeri, Čarls III je naveo da mu hrišćanstvo predstavlja svakodnevnu inspiraciju, ističući i svoj dugogodišnji angažman u međuverskom dijalogu, što je također izazvalo aplauz prisutnih.

Očuvanje prirode

Kralj, poznat kao zagovornik zaštite okoliša, pozvao je na zajedničku odgovornost u očuvanju prirode, koju je opisao kao “najdragocjenije i nezamjenjivo bogatstvo”.

- Čak i dok slavimo ljepotu koja nas okružuje, naša generacija mora odlučiti kako da se suoči s kolapsom ključnih prirodnih sistema, koji ugrožava mnogo više od harmonije i raznolikosti prirode. Zanemarujemo na vlastitu opasnost činjenicu da ovi sistemi, odnosno sama prirodna ekonomija, predstavljaju osnovu našeg prosperiteta i nacionalne sigurnosti - naglasio je Čarls III.

On je dodao da su odnosi Velike Britanije i SAD-a u oblasti odbrane, obavještajnih službi i sigurnosti “čvrsto povezani kroz veze koje se ne mjere godinama nego decenijama”.

- Ne ulazimo u ove izvanredne poduhvate iz sentimentalnosti, već zato što oni grade zajedničku otpornost za budućnost. Od dubokih podjela prije 250 godina stvorili smo prijateljstvo koje je preraslo u jedan od najznačajnijih saveza u historiji čovječanstva - rekao je.

Zajedničke vrijednosti

Čarls III je kazao da se “moli svim srcem” da savez dvije zemlje nastavi braniti zajedničke vrijednosti zajedno s partnerima u Evropi, Komonveltu i širom svijeta.

- Zato, Sjedinjenim Američkim Državama povodom vaše 250. godišnjice, neka se naše dvije zemlje ponovo posvete jedna drugoj u nesebičnoj službi našim narodima i svim narodima svijeta. Bog blagoslovio Sjedinjene Američke Države i Bog blagoslovio Ujedinjeno Kraljevstvo - zaključio je britanski kralj uz dug aplauz.

Prije obraćanja u Kongresu, Čarls III i kraljica Kamila sastali su se u Bijeloj kući s američkim predsjednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp, uz svečanu ceremoniju, prelet aviona i počasnu paljbu.

Ovo je tek drugi put u historiji da britanski monarh govori pred Kongresom SAD-a, nakon što je kraljica Elizabeta II to učinila 1991. godine.