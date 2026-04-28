Zelenski najavio da će Ukrajina početi izvoziti oružje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u utorak da će izvoz oružja postati stvarnost nakon što su ključni detalji odobreni na državnom nivou.

Zelenski je rekao da je novi format saradnje pod nazivom "Drone Deals", koji obuhvata proizvodnju i isporuku dronova, raketa, municije i druge vojne opreme, kao i razmjenu tehnologija i integraciju s odbrambenim sistemima partnera, već u toku sa zemljama širom Bliskog istoka i regije Zaljeva, Evrope i Kavkaza.

- Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere - napisao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Zelenski je rekao da će Kijev pojednostaviti procedure za izvoz oružja uz održavanje odgovarajućih kontrola, dodajući da će se izvoz primjenjivati ​​samo na višak proizvodnje, a prioritet će ostati domaće vojne potrebe.

- Ukrajinske kompanije će dobiti stvarnu priliku da uđu na tržišta partnerskih zemalja, pod uslovom da naša vojska ima pravo da prvo dobije potrebnu količinu oružja. Višak proizvodnih kapaciteta u Ukrajini za određene vrste oružja dostiže 50 posto - rekao je.

Rekao je da će vlasti odrediti listu zemalja kojima je zabranjeno primanje ukrajinskog oružja zbog njihovih veza s Rusijom.

- Ovo je ozbiljan izazov, spriječiti da naše tehnologije i oružje padnu u ruske ruke - rekao je Zelenski.