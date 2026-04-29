Republikanci u Senatu blokirali prijedlog o ograničavanju Trampovih ovlasti prema Kubi

Republikanci u američkom Senatu u utorak su odbili prijedlog demokrata kojim bi se predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) obavezao da zatraži saglasnost Kongresa za okončanje ili proširenje mjera prema Kubi.

Glasanje o rezoluciji, koja se temelji na Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine, ponovo je pokazalo da republikanci uglavnom podržavaju Trampa dok samostalno djeluje u više vanjskopolitičkih kriza, uključujući Venezuelu, Iran i Kubu. Demokrati su nastojali ograničiti predsjednikovu mogućnost korištenja američke sile, ali njihovi dosadašnji prijedlozi nisu usvojeni.

Prvo glasanje

Ovo je bilo prvo glasanje ove vrste koje se odnosilo na Kubu. Rezolucija, koju je predložio senator Tim Kejn (Tim Kaine) iz Virginije, zahtijevala je da Tramp dobije odobrenje Kongresa prije eventualnog pokretanja napada na ovu ostrvsku državu.

Republikanci su odgovorili tvrdnjom da je prijedlog proceduralno neispravan jer Sjedinjene Američke Države nisu u otvorenom sukobu s Kubom, te su ga odbacili sa 51 glasom za i 47 protiv.

Jedini demokrata koji je podržao odbacivanje rezolucije bio je Džon Feterman (John Fetterman) iz Pennsylvanije, dok su republikanci Suzan Kolins (Susan Collins) iz Mainea i Rend Pol (Rand Paul) iz Kentuckyja glasali za mjeru. Kejn je izjavio da je blokada izazvala humanitarne krize širom Kube, uključujući poremećaje u medicinskoj njezi, nestašicu pitke vode i rast cijena hrane.

Korištenje državne sile

Dodao je i da Sjedinjene Američke Države već koriste državnu silu protiv Kube.

- Moj argument je da smo prema uslovima rezolucije već uključeni u neprijateljstva s Kubom jer koristimo američku silu, prvenstveno Obalsku stražu, ali i druge resurse, za provođenje veoma razorne ekonomske blokade te države - rekao je Kejn.

Tramp je ranije najavio da će, nakon rata s Iranom, svoju pažnju usmjeriti na Kubu, obećavajući "novo svitanje za Kubu".

Demokrati smatraju da je rezolucija bila potrebna kako bi se spriječila mogućnost pokretanja vojne kampanje, dok je republikanski senator Rik Skot (Rick Scott) poručio da Tramp čini sve kako bi vratio slobodu i demokratiju širom Latinske Amerike.