Kim Jong Un pohvalio sjevernokorejske vojnike koji su izvršili samoubistvo kako ne bi bili zarobljeni u Ukrajini

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un pohvalio je vojnike koji su, boreći se uz ruske snage u Kurskoj oblasti, počinili samoubistvo kako ne bi dospjeli u ukrajinsko zarobljeništvo.

On je to izjavio tokom ceremonije završetka memorijala posvećenog poginulim sjevernokorejskim vojnicima, obraćajući se ruskim zvaničnicima i porodicama stradalih. Prema transkriptu koji je u ponedjeljak objavila državna agencija KCNA, Kim Jong Un je prvi put javno govorio o tome da su pojedini vojnici birali samouništenje ili druge oblike samoubistva umjesto zarobljavanja.

- Nisu samo heroji oni koji su bez oklijevanja izabrali put samouništenja i samoubistva da odbrane veliku čast, nego i oni koji su pali jurišajući na prvim linijama napadnih borbi. I oni koji su se previjali od frustracije jer nisu uspjeli ispuniti svoju vojničku dužnost, umjesto da trpe agoniju tijela raznesenih mecima i granatama, također se mogu nazvati odanim ratnicima partije i patriotima - kazao je sjevernokorejski lider.

Prema procjenama, Sjeverna Koreja je poslala oko 14.000 vojnika koji se bore uz ruske snage u Kurskoj oblasti. Južnokorejski, ukrajinski i zapadni zvaničnici navode da su pretrpjeli velike gubitke, pri čemu je više od 6.000 sjevernokorejskih vojnika poginulo u borbama.

Raniji obavještajni izvještaji i svjedočenja prebjega ukazivali su na to da su se sjevernokorejski vojnici odlučivali na samodetonaciju ili druge oblike samoubistva kako bi izbjegli zarobljavanje. Zauzvrat za slanje vojnika i municije, Pjongjang je, prema procjenama južnokorejske obavještajne službe, od Rusije dobio ekonomsku pomoć i vojnu tehnologiju.