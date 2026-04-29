Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIJATELJ SA RUSIJOM

Kim Jong Un pohvalio sjevernokorejske vojnike koji su izvršili samoubistvo kako ne bi bili zarobljeni u Ukrajini

Nisu samo heroji oni koji su bez oklijevanja izabrali put samouništenja i samoubistva da odbrane veliku čast, kazao je Jong Un

Kim Jong Un. KCNA

A. O.

29.4.2026

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un pohvalio je vojnike koji su, boreći se uz ruske snage u Kurskoj oblasti, počinili samoubistvo kako ne bi dospjeli u ukrajinsko zarobljeništvo.

On je to izjavio tokom ceremonije završetka memorijala posvećenog poginulim sjevernokorejskim vojnicima, obraćajući se ruskim zvaničnicima i porodicama stradalih. Prema transkriptu koji je u ponedjeljak objavila državna agencija KCNA, Kim Jong Un je prvi put javno govorio o tome da su pojedini vojnici birali samouništenje ili druge oblike samoubistva umjesto zarobljavanja.

- Nisu samo heroji oni koji su bez oklijevanja izabrali put samouništenja i samoubistva da odbrane veliku čast, nego i oni koji su pali jurišajući na prvim linijama napadnih borbi. I oni koji su se previjali od frustracije jer nisu uspjeli ispuniti svoju vojničku dužnost, umjesto da trpe agoniju tijela raznesenih mecima i granatama, također se mogu nazvati odanim ratnicima partije i patriotima - kazao je sjevernokorejski lider.

Prema procjenama, Sjeverna Koreja je poslala oko 14.000 vojnika koji se bore uz ruske snage u Kurskoj oblasti. Južnokorejski, ukrajinski i zapadni zvaničnici navode da su pretrpjeli velike gubitke, pri čemu je više od 6.000 sjevernokorejskih vojnika poginulo u borbama.

Raniji obavještajni izvještaji i svjedočenja prebjega ukazivali su na to da su se sjevernokorejski vojnici odlučivali na samodetonaciju ili druge oblike samoubistva kako bi izbjegli zarobljavanje. Zauzvrat za slanje vojnika i municije, Pjongjang je, prema procjenama južnokorejske obavještajne službe, od Rusije dobio ekonomsku pomoć i vojnu tehnologiju.

# KIM JONG UN
# VOJNICI
# SJEVERNA KOREJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.