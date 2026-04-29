Tramp razmatra produženu blokadu Irana kao manje rizičnu opciju

Donald Tramp (Donald Trump) rekao je svojim saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, navodi se u izvještaju koji je objavio Wall Street Journal. Njegov cilj je dodatno pritisnuti iransku ekonomiju i spriječiti izvoz nafte nastavkom blokade luka.

U dostupnom izvještaju ne navode se dodatni detalji o tome kada je ova instrukcija izdata, na koji način bi blokada bila provedena niti koji su neposredni razlozi za takvu odluku.

Zvaničnici su, prema istom izvoru, istakli da je Tramp procijenio kako druge opcije – nastavak bombardovanja ili povlačenje iz sukoba – nose veći rizik u odnosu na održavanje blokade.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, nakon čega je Teheran odgovorio napadima na, kako je naveo, američke interese širom regije, uključujući i ciljeve u zaljevskim zemljama.

Prekid vatre proglašen je 8. aprila uz posredovanje Pakistana, a potom su 11. i 12. aprila u Islamabadu održani pregovori koji su završeni bez postizanja dogovora.

Tramp je kasnije izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, dok se očekuje prijedlog iz Teherana.

U ponedjeljak je nagovijestio da vjerovatno neće prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje rata, nakon što je Teheran ponudio plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ostavljajući pitanje nuklearnog programa za kasnije pregovore.