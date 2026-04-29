CBS News smijenio šeficu londonskog biroa nakon tenzija oko izvještavanja o Bliskom istoku

CBS News smijenio je Kler Dej (Claire Day) s pozicije šefice londonskog biroa nakon internih tenzija povezanih s izvještavanjem o Iranu i Gazi, dok će od 11. maja međunarodno izvještavanje iz Londona voditi Šejndi Rejs (Shayndi Raice).

Prema navodima New York Posta, Dej napušta mrežu 1. maja nakon dvije decenije rada u CBS Newsu i dvije godine na čelu londonskog biroa. Predsjednik CBS Newsa Tom Cibrovski (Tom Cibrowski) u internom memorandumu naveo je da ured u Londonu prelazi na novu uredničku strukturu, uz uvođenje funkcije stranog urednika koji će nadgledati cjelokupno međunarodno izvještavanje.

Tu poziciju preuzet će Rejs, koja je nedavno angažovana iz Wall Street Journala, a iz Londona će upravljati svim međunarodnim sadržajima CBS Newsa. Ranije je iz Izraela pratila sigurnosna pitanja vezana za Bliski istok nakon napada 7. oktobra 2023. godine, a obavljala je i funkciju zamjenice šefa biroa za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

Prema izvorima lista, u pozadini su posljednjih mjeseci rasle napetosti u londonskom birou zbog načina izvještavanja o Bliskom istoku. Jedan izvor tvrdi da se Dej sukobila s glavnom urednicom Bari Vajs (Bari Weiss) oko priloga o Gazi i Iranu, dok drugi navode da nije bilo otvorenih sukoba na redovnim uredničkim sastancima, ali da je Dej insistirala na uravnoteženom pristupu izvještavanju.

Interna istraga o mogućoj pristrasnosti, prema istim izvorima, nije utvrdila da je Dej pokazala bilo kakvu nedopuštenu pristrasnost. Ni Kler Dej ni CBS News nisu komentarisali ove navode. U međuvremenu, mreža je tokom proteklog vikenda ostvarila zapažene rezultate u praćenju pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon čega je Nora O’Donel (Norah O’Donnell) za emisiju "60 Minutes" uradila ekskluzivni intervju s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump).