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KLER DEJ

CBS News smijenio šeficu londonskog biroa nakon tenzija oko izvještavanja o Bliskom istoku

Interna istraga o mogućoj pristrasnosti, prema istim izvorima, nije utvrdila da je Dej pokazala bilo kakvu nedopuštenu pristrasnost

CBS News smijenio je Kler Dej. Screenshot

A. O.

29.4.2026

CBS News smijenio je Kler Dej (Claire Day) s pozicije šefice londonskog biroa nakon internih tenzija povezanih s izvještavanjem o Iranu i Gazi, dok će od 11. maja međunarodno izvještavanje iz Londona voditi Šejndi Rejs (Shayndi Raice).

Prema navodima New York Posta, Dej napušta mrežu 1. maja nakon dvije decenije rada u CBS Newsu i dvije godine na čelu londonskog biroa. Predsjednik CBS Newsa Tom Cibrovski (Tom Cibrowski) u internom memorandumu naveo je da ured u Londonu prelazi na novu uredničku strukturu, uz uvođenje funkcije stranog urednika koji će nadgledati cjelokupno međunarodno izvještavanje.

Tu poziciju preuzet će Rejs, koja je nedavno angažovana iz Wall Street Journala, a iz Londona će upravljati svim međunarodnim sadržajima CBS Newsa. Ranije je iz Izraela pratila sigurnosna pitanja vezana za Bliski istok nakon napada 7. oktobra 2023. godine, a obavljala je i funkciju zamjenice šefa biroa za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

Prema izvorima lista, u pozadini su posljednjih mjeseci rasle napetosti u londonskom birou zbog načina izvještavanja o Bliskom istoku. Jedan izvor tvrdi da se Dej sukobila s glavnom urednicom Bari Vajs (Bari Weiss) oko priloga o Gazi i Iranu, dok drugi navode da nije bilo otvorenih sukoba na redovnim uredničkim sastancima, ali da je Dej insistirala na uravnoteženom pristupu izvještavanju.

Interna istraga o mogućoj pristrasnosti, prema istim izvorima, nije utvrdila da je Dej pokazala bilo kakvu nedopuštenu pristrasnost. Ni Kler Dej ni CBS News nisu komentarisali ove navode. U međuvremenu, mreža je tokom proteklog vikenda ostvarila zapažene rezultate u praćenju pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, nakon čega je Nora O’Donel (Norah O’Donnell) za emisiju "60 Minutes" uradila ekskluzivni intervju s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump).

# LONDON
# BLISKI ISTOK
# CLAIRE DAY
# SHAYNDI RAICE
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