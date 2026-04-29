Američko ministarstvo pravosuđa podiglo novu optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija zbog objave na Instagramu

Američko Ministarstvo pravosuđa podiglo je novu kaznenu optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija (James Comey), koja je povezana s fotografijom objavljenom prošle godine na Instagramu.
Na spornoj fotografiji s odmora, školjke su bile složene tako da formiraju brojeve „86 47“, što su tužioci protumačili kao prijetnju Donaldu Trampu (Donald Trump), 47. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Prema pisanju The Guardiana, broj 86 u američkom slengu može značiti „riješiti se nekoga“.
Komije je kasnije uklonio objavu i uputio izvinjenje, navodeći da nije bio svjestan da bi se brojevi mogli povezivati s nasiljem.
- Nikada mi to nije palo na pamet, ali protivim se nasilju bilo koje vrste pa sam objavu uklonio - napisao je tada na Instagramu.
U optužnici koja je objavljena jučer navodi se da bi razumna osoba to mogla protumačiti kao ozbiljnu prijetnju nanošenjem tjelesne povrede predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Komi se tereti za dva krivična djela – prijetnju predsjedniku i prenošenje prijetnje putem društvenih mreža preko državnih granica. Za obje optužbe predviđena je novčana kazna i do pet godina zatvora.
- Prijetnja bilo čijem životu opasna je i potencijalno kazneno djelo. Ministarstvo pravosuđa nikada neće tolerirati prijetnje upućene predsjedniku Sjedinjenih Država - izjavio je vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche). Odbio je da komentariše kako tužilaštvo planira dokazati da je Komi imao namjeru da naškodi Trampu, navodeći da bi to bilo preuranjeno.
Komijev advokat Patrik Ficdžerald (Patrick Fitzgerald) poručio je da njegov klijent odbacuje optužbe.
- Gospodin Komi odlučno odbacuje optužbe iznesene u optužnici. Pobijat ćemo ih na sudu i radujemo se odbrani gospodina Komija i Prvog amandmana - stoji u izjavi.
Sam Komi se oglasio videozapisom na svom Substack profilu.
- Eto, opet su krenuli na mene. Ovaj put zbog fotografije školjki na plaži u Sjevernoj Karolini od prije godinu dana. Ovo nije kraj, ali kod mene se ništa nije promijenilo. I dalje sam nevin. I dalje se ne bojim - poručio je.
Dodao je i:
- I dalje vjerujem u neovisno savezno pravosuđe. Pa, krenimo. Važno je da se svi sjetimo da to nismo mi kao zemlja, Ministarstvo pravosuđa ne bi smjelo tako funkcionirati. Dobra je vijest da smo svakim danom sve bliže povratku tim vrijednostima. Ne odustajte - rekao je Komi.
Komi je ranije bio česta meta kritika Donalda Trampa zbog istrage o vezama njegove kampanje s Rusijom, a njegovi politički saveznici više puta su pozivali na njegovo procesuiranje. Prošle godine Ministarstvo pravosuđa već je podiglo jednu optužnicu protiv Komija zbog navodnog laganja Kongresu, ali je slučaj odbačen nakon što je sud utvrdio da je tužilac bio nepravilno imenovan.
Nova optužnica dio je, kako se navodi, šireg obrasca u kojem se kroz pravosudni sistem targetiraju politički protivnici. U odvojenim slučajevima ranije su optužene i Leticija Džejms (Letitia James), državna tužiteljica Njujorka (New Yorka), kao i bivši visoki pomoćnik Entonija Faučija (Anthony Fauci), dok se istrage vode i protiv bivšeg direktora CIA-e Džona Brenana (John Brennan).
U međuvremenu, savezni sud u Njujorku dozvolio je nastavak tužbe Komijeve kćerke Maurin Komi (Maurene Comey) zbog nezakonitog otkaza, nakon što je ranije smijenjena s funkcije savezne tužiteljice.