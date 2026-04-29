Američko ministarstvo pravosuđa podiglo novu optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija zbog objave na Instagramu

Na spornoj fotografiji s odmora, školjke su bile složene tako da formiraju brojeve „86 47“, što su tužioci protumačili kao prijetnju Donaldu Trampu (Donald Trump), 47. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Prema pisanju The Guardiana, broj 86 u američkom slengu može značiti „riješiti se nekoga“.

Američko Ministarstvo pravosuđa podiglo je novu kaznenu optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-a Džejmsa Komija (James Comey), koja je povezana s fotografijom objavljenom prošle godine na Instagramu.

Komije je kasnije uklonio objavu i uputio izvinjenje, navodeći da nije bio svjestan da bi se brojevi mogli povezivati s nasiljem.

- Nikada mi to nije palo na pamet, ali protivim se nasilju bilo koje vrste pa sam objavu uklonio - napisao je tada na Instagramu.

U optužnici koja je objavljena jučer navodi se da bi razumna osoba to mogla protumačiti kao ozbiljnu prijetnju nanošenjem tjelesne povrede predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Komi se tereti za dva krivična djela – prijetnju predsjedniku i prenošenje prijetnje putem društvenih mreža preko državnih granica. Za obje optužbe predviđena je novčana kazna i do pet godina zatvora.

- Prijetnja bilo čijem životu opasna je i potencijalno kazneno djelo. Ministarstvo pravosuđa nikada neće tolerirati prijetnje upućene predsjedniku Sjedinjenih Država - izjavio je vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche). Odbio je da komentariše kako tužilaštvo planira dokazati da je Komi imao namjeru da naškodi Trampu, navodeći da bi to bilo preuranjeno.

Komijev advokat Patrik Ficdžerald (Patrick Fitzgerald) poručio je da njegov klijent odbacuje optužbe.

- Gospodin Komi odlučno odbacuje optužbe iznesene u optužnici. Pobijat ćemo ih na sudu i radujemo se odbrani gospodina Komija i Prvog amandmana - stoji u izjavi.

Sam Komi se oglasio videozapisom na svom Substack profilu.

- Eto, opet su krenuli na mene. Ovaj put zbog fotografije školjki na plaži u Sjevernoj Karolini od prije godinu dana. Ovo nije kraj, ali kod mene se ništa nije promijenilo. I dalje sam nevin. I dalje se ne bojim - poručio je.

Dodao je i:

- I dalje vjerujem u neovisno savezno pravosuđe. Pa, krenimo. Važno je da se svi sjetimo da to nismo mi kao zemlja, Ministarstvo pravosuđa ne bi smjelo tako funkcionirati. Dobra je vijest da smo svakim danom sve bliže povratku tim vrijednostima. Ne odustajte - rekao je Komi.