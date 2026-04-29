Satelitski snimci: Uništene armenske crkve u Hankendiju nakon sukoba u Nagorno-Karabahu

Satelitski snimci ukazuju da su Katedrala Svete Majke Božije i Crkva Svetog Jakova uništene u gradu Hankendi, koji je poznat i pod armenskim nazivom Stepanakert.

Prema prvim izvještajima koji su se pojavili u armenskim medijima u aprilu, Katedrala Svete Majke Božije, koja je bila osvećena 2019. godine, navodno je uništena. Nove fotografije koje je objavio Radio Slobodna Evropa, a koje prikazuju satelitske snimke, čini se da potvrđuju te navode. Također se navodi da je uništena i Crkva Svetog Jakova. Katedrala Svete Majke Božije bila je glavno bogoslužno mjesto za kršćane u tom gradu.

Majka Stolica Svetog Ečmiadzina, koja nadzire Armensku apostolsku crkvu, ranije u aprilu optužila je Azerbejdžan da „namjerno cilja armenska kršćanska sveta mjesta, nastojeći izbrisati armensko prisustvo“ u regiji.

Nagorno-Karabah je do 2023. godine bio teritorija s armenskom većinom. Njime je upravljala samoproglašena Republika Artsakh nakon završetka prvog rata u Nagorno-Karabahu, ali su 2023. azerbejdžanske snage ušle u područje i preuzele kontrolu.

Sukob je doveo do toga da je velika većina etničkih Armenaca bila prisiljena napustiti regiju i preći u susjednu Republiku Armeniju.

Područje je prema međunarodnom pravu priznato kao dio teritorije Azerbejdžana.

Armenski separatisti i dalje su pritvoreni u Azerbejdžanu, što ostaje izvor nezadovoljstva i tenzija u Republici Armeniji.