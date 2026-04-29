Kralj Čarls III šokirao izjavom: Podsjetio Trampa na historijski događaj dvije zemlje

Tokom svoje posjete Sjedinjenim Američkim državama, kralj Čarls (Charles) izazvao veliku pažnju javnosti na svečanom prijemu nakon što je predsjedniku SAD, Donaldu Trampu (Trump) uputio opasku duhovite prirode, aludirajući na historijski događaj iz 19. stoljeća.

U trenutku obraćanja domaćinu, kralj je kazao:

- Ovom prilikom ne mogu a da ne primijetim preuređenja Istočnog krila, gospodine predsjedniče. I žao mi je što moram reći da smo mi Britanci, naravno, imali vlastiti mali pokušaj 'razvoja nekretnina' Bijele kuće 1814. godine.