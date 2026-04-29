Kralj Čarls III šokirao izjavom: Podsjetio Trampa na historijski događaj dvije zemlje

Tokom svoje posjete Sjedinjenim Američkim državama, kralj Čarls (Charles) izazvao veliku pažnju javnosti na svečanom prijemu nakon što je predsjedniku SAD, Donaldu Trampu (Trump) uputio opasku duhovite prirode, aludirajući na historijski događaj iz 19. stoljeća.
U trenutku obraćanja domaćinu, kralj je kazao:
- Ovom prilikom ne mogu a da ne primijetim preuređenja Istočnog krila, gospodine predsjedniče. I žao mi je što moram reći da smo mi Britanci, naravno, imali vlastiti mali pokušaj 'razvoja nekretnina' Bijele kuće 1814. godine.
Iako je izjava izazvala osmijehe prisutnih, riječ je o šali s dugom tradicijom u britanskoj kraljevskoj porodici.
Naime, ovu dosjetku je prvi put izgovorio njegov otac, princ Filip (Philip), još 1969. godine tokom posjete Bijeloj kući, kada se našalio s tadašnjim američkim predsjednikom Ričard Nikson (Richard Nixon).
Šala se odnosi događaj iz vremena rata SAD i Velike Britanije iz 1812., kada su britanske trupe pod komandom generala Roberta Rosa (Rossa), 24. avgusta 1814. godine zapalile Bijelu kuću, Kapitol i druge javne zgrade u Vašingtonu (Washingtonu).
Taj čin bio je odmazda za prethodno američko paljenje grada Jorka (Yorka), današnjeg Toronta, godinu ranije.