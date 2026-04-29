Kamala Haris vodi u trci za demokratsku nominaciju 2028. godine

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Haris (Harris) bilježi snažan rast podrške u utrci za demokratsku predsjedničku nominaciju 2028. godine. Prema novoj anketi koju su proveli Center for American Political Studies i Harris Poll, Harris ima podršku 50 posto demokratskih birača, što je čini ranim favoritom ako odluči ući u izbornu utrku.

Iako su predsjednički izbori još daleko, političke pripreme već su u toku, a potencijalni kandidati počinju testirati svoje poruke i politički utjecaj. Anketa sugeriše da bi Harris u ovom trenutku imala značajnu početnu prednost u borbi za nominaciju.

Na drugom mjestu nalazi se guverner Kalifornije Gavin Newsom sa 22 posto podrške, dok ostali kandidati imaju znatno niže rezultate – Josh Shapiro 9 posto, Alexandria Ocasio-Cortez 8 posto, a J. B. Pritzker 6 posto.

Stručnjaci upozoravaju da rane ankete ne moraju odražavati konačan ishod, ali imaju važan utjecaj na političku dinamiku, posebno kada je riječ o prikupljanju donacija i medijskoj vidljivosti.

Podrška Haris raste u odnosu na ranije mjesece, kada je imala 41 posto u martu, odnosno 39 posto početkom godine. Ipak, dio analitičara smatra da je njen rezultat više posljedica visoke prepoznatljivosti nego konačne političke snage.

Iako još nije zvanično najavila kandidaturu, Harris ne isključuje mogućnost ulaska u utrku, navodeći da o tome razmišlja i da ima iskustvo rada u najvišim državnim institucijama SAD-a.